РФ почала використовувати у війні морські надводні дрони: чим вони небезпечні

Російські загарбники почали використовувати у війні проти України небезпечні морські надводні безпілотники. Вони можуть використовуватися не лише для розвідки, а й у якості дронів-камікадзе, що становить серйозну загрозу для кораблів, мостів та інших об’єктів.
Про застосування такої зброї повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у своєму Telegram-каналі. Він зазначає, що цю проблему він обговорив під час телефонної розмови з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Поділився занепокоєнням у зв’язку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі", – зазначає Залужний.
Про перше використання окупантами таких морських дронів повідомлялося 10 лютого. У мережі з’явилося відповідне відео застосування такого безпілотника на Одещині для атаки на один з мостів. Проте офіційна влада не коментувала цей інцидент.
Що відомо про морські надводні дрони
Надводні безпілотники є різновидом морського дрона. Вони можуть застосовуватися для виконання різних завдань, наприклад, для розвідки чи доставки вантажів. Проте найнебезпечнішою є ситуація, коли їх використовують як морські дрони-камікадзе.
Такий прилад важить близько 100 кг, проте на ньому можуть додатково розміщувати 50-60 кг вибухових речовин. Такої кількості вибухівки може бути достатньо, щоб серйозно пошкодити великий військовий корабель, цивільні судна, а також портові будівлі та інші об’єкти.
Нагадаємо, країна-агресорка Росія ввечері 11 лютого знову атакувала Україну дронами-камікадзе. Найбільша загроза ударів "шахедами" зберігається на сході та півдні нашої держави. Так, через дрони повітряна тривога була оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській області.
Нагадаємо, ввечері 10 лютого країна-агресорка РФ також атакувала Україну дронами-камікадзе. Російські окупанти запустили по території України безпілотні літальні апарати. Вони були зафіксовані в Дніпропетровській і Миколаївській областях.
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