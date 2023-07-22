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Кримський міст має бути нейтралізований - Зеленський

Анна Ярославська
22 липня 2023, 09:56 оновлено 22 липня, 10:25
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Кримський міст - це не просто логістична дорога. Це ворожий об'єкт, побудований поза законом і такий, що несе війну.
Володимир Зеленський, Кримський міст
Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст має бути нейтралізований / Колаж: Главред, фото: ОП , twitter.com/Krymsky_bridge

Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є для України законною ціллю, яка повинна бути нейтралізована. Про це глава держави сказав під час виступу на Аспенівському безпековому форумі, пише CNN.

"Для нас це ворожий об'єкт, побудований поза законом", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що російські окупанти порушили міжнародне право, побудувавши міст через Керченську протоку.

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"Це наша ціль, і будь-яка ціль, що несе війну, а не мир, повинна бути нейтралізована", - додав президент.

Вибухи на Кримському мосту

Вночі 17 липня на Кримському мосту прогриміли вибухи. Пізніше в Мережі опублікували перші кадри після вибухів на Кримському мосту.

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту 17 липня.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Кримський міст незаконно побудований та буде знищений. За його слловами, головна мета атаки на Кримський міст не досягнута. Ключовим військовим завданням було перерізати залізницю, щоб окупанти не змогли забезпечувати своє угруповання на Півдні.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що Кримський міст знову буде атакований. І наступною метою, ймовірно, стане залізнична частина мосту. Якщо це станеться, то буде завдано серйозного удару по постачанню російських окупаційних військ.

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