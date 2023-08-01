Білоруські гелікоптери перетнули кордон Польщі: про інцидент вже повідомили в НАТО

Гелікоптери летіли на дуже низькій висоті, що ускладнювало їх виявлення радарними системами.

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Білоруські гелікоптери перетнули кордон Польщі / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

У вівторок, 1 серпня, два білоруські гелікоптери перетнули державний кордон Польщі. Вони проводили навчання поблизу польсько-білоруського кордону. Про це повідомляє Міноборони Польщі.

"Сьогодні, 1 серпня 2023 року, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими гелікоптерами, які проводили навчання поблизу кордону. Про навчання білоруська сторона попередньо повідомила польську", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перетин кордону відбувався в районі села Біловежа Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю. Гелікоптери летіли на дуже низькій висоті, що ускладнювало їх виявлення радарними системами.

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Щоб прояснити поточну ситуацію на польсько-білоруському кордоні, міністр національної оборони, голова Комітету з питань національної безпеки та оборони Польщі Маріуш Блащак скликав засідання Комітету. Під час засідання він розпорядився збільшити кількість військових на кордоні та виділити додаткові сили та засоби, зокрема бойові гелікоптери. Крім того, Комітет погодив, що тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до МЗС Польщі для пояснення інциденту.

У Міноборони Польщі підкреслили, що про інцидент також вже повідомили в НАТО.

У свою чергу в Міноборони Білорусі відреагували на звинувачення Польщі у порушенні повітряного простору. Там кажуть, що звинувачення у порушенні кордону Польщі білоруськими вертольотами Мі-24 та Мі-8 є нібито "надуманими" та, мовляв, "були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил та засобів біля білоруського кордону".

"Вагнерівці" можуть вчинити гібридну атаку на Польщу

Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що понад сотня найманців приватної військової компанії "Вагнера" у Білорусі почала рухатися в бік Сувальського коридору, який з’єднує територію балтійських країн з Польщею та відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та Білорусь. Моравецький наголосив, що є ризик вчинення вагнерівцями гібридної атаки на Польщу.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко нахабно "пожартував" про наступ на Польщу. Він заговорив про нібито бажання "вагнерівців" піти в наступ на Польщу "на екскурсію в Жевуш". Однак пізніше він почав давати задню і каже, що "пожартував". Лукашенко також нахабно каже, що польська влада "повинна дякувати" Лукашенку за те, що він "не запросив до себе цих бійців".

Як зазначив військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, Путін може відкрити 2-й фронт біля Польщі та Литви. Він наголосив, що Захід повинен оперативно відреагувати на те, що частина вагнерівців рухається по території Білорусі в бік Сувальського коридору, який з'єднує територію Литви з Польщею та іншими країнами НАТО і відокремлює Калінінградську область країни-агресорки Росії та РБ.

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