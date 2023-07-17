'Знову міст пішов поспати': в СБУ відреагували на 'бавовну' в окупованому Криму

Силовики опублікували перефразований вірш з натяком на те, що СБУ має відношення до нічних подій на Кримському мосту.

https://glavred.net/ukraine/snova-most-poshel-pospat-v-sbu-otreagirovali-na-bavovnu-v-okkupirovannom-krymu-10486207.html Посилання скопійоване

В СБУ прокоментували атаку на Кримський міст 17 липня 2023 / Колаж: Главред, фото: СБУ, Telegram, twitter.com/Krymsky_bridge

У Службі безпеки України натякнули, що мають відношення до вибухів на Кримському мосту, які прогриміли в ніч на 17 липня.

Силовики опублікували у своєму Telegram-каналі пост з посиланням на повідомлення 8 жовтня 2022 року. Тоді було опубліковано перефразований вірш Тараса Шевченка:

"Світає,

відео дня

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає".

Скріншот поста СБУ 8 жовтня 2022

Сьогодні силовики знову змінили слова вірша:

"Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз ... Два!"

"Музика народна. Слова - СБУ", - йдеться у повідомленні.

Скріншот поста СБУ 17 липня 2023

Раніше кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела в силових відомствах повідомили, що атака на Кримський міст вночі 17 липня була спецоперацією Військово-Морських сил ЗСУ та Служби безпеки України.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня 2023

У ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунала "бавовна". Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що обрушився один з прольотів. Втім у Мінтрансі країни-агресора цю інформацію спростовують.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявив, що рух залізничного транспорту через Кримський міст буде відновлено до 9:00, а поки що закликав користуватися "сухопутним коридором через нові регіони РФ", тобто їхати через окуповані території України.

На під'їзді до Кримського мосту в Краснодарському краї утворився величезний затор. Пропагандисти пишуть, що внаслідок вибуху на Кримському мосту загинули дві людини.

На даний момент відомо, що вибухи на Кримському мосту були чутні в 3:04 і 3:20. У мережі опублікували перші кадри наслідків вибухів.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук озвучив кілька версій подій на Кримському мосту. За його словами, "бавовну" могли влаштувати самі росіяни.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що в ГУР не коментують причини подій на Кримському мосту.

"Можна лише процитувати слова керівника ГУР Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва", - сказав він.

Інші новини: