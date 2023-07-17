УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомо

Анна Ярославська
17 липня 2023, 06:29 оновлено 17 липня, 07:59
7185
На Кримському мосту вночі 17 липня пролунали вибухи. Росіяни говорять про "надзвичайну подію" та двох загиблих.
Кримський міст
На Кримському мосту впав проліт / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, twitter.com/Krymsky_bridge

На Кримському мосту вночі 17 липня сталася "надзвичайна подія". Про це повідомив так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов. Російські Тelegram-канали уточнюють, що на мосту "впав" проліт. Перед цим прогриміли щонайменше два вибухи. Рух на мосту зупинено, утворився багатокілометровий затор.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби", - написав Аксьонов у Тelegram.

"На Кримському мосту впав проліт, повідомляють місцеві жителі. Перед цим було чути щонайменше два вибухи", - уточнює російський Telegram-канал Astra.

відео дня
Кримський міст
На Кримському мосту прогриміли вибухи / Фото : t.me/astrapress

За даними Telegram-каналу Baza, дві людини загинули внаслідок падіння прольоту Кримського моста. Ще одна людина постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Перед в'їздом на Кримський міст утворилася багатокілометрова пробка.

Дивіться відео - Що зараз відбувається на Кримському мосту:

Скріншот

Тим часом у Мінтрансі країни-агресора РФ заперечують падіння прольоту на Керченському мосту. Говорять лише про "пошкодження дорожнього полотна".

"Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. У Мінтрансі не підтвердили інформацію, що раніше з'явилася в ЗМІ про пошкодження опор", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на Кримському мосту в жовтні 2022

У тимчасово окупованому Криму вранці 8 жовтня спалахнула пожежа на Керченському мосту.

Кримський міст загорівся внаслідок потужного вибуху. На опублікованих кадрах було видно, що горів залізничний потяг.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму.

В Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

Інші новини:

війна в Україні Кримський міст новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - Попов

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - Попов

09:00 Ексклюзиви
Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

08:53 Україна
Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадри

Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадри

08:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

09:00

У Путіна 4 двійника, росіян зможуть обманювати ще 15 років - ПоповЕксклюзив

08:53

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України - ЗМІ

08:45

Гороскоп на завтра 18 липня 2023: Дівам - знак від Всесвіту, Ракам треба вихідний

08:32

Хто і навіщо влаштував "бавовну" на Кримському мосту: Братчук заявив про провокацію, в ГУР - мовчать

08:13

Вибухи на Кримському мосту: опубліковані перші кадриВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:24

Байден схвалив тренування українських пілотів на F-16 - Салліван

06:42

Ми рано почали святкувати перемогуПогляд

06:29

На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомоВідео

06:26

Чи можемо ми програти війну? ТакПогляд

Реклама
05:00

Як сказати українською "насильно мил не будешь": Авраменко дав геніальну відповідьВідео

04:00

Яке сьогодні свято 17 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:10

Даша Астаф'єва розкрила нові подробиці про загадкового коханця

02:40

"Не звільнення територій": Світан назвав перше завдання української армії

02:05

Яку підгодівлю люблять кавуни та дині: люди розкрили секрет неймовірного врожаю

01:48

Продюсер "Голосу країни" розсекретив, коли насправді Дорофєєва вийшла заміж

01:35

Світан пояснив, чи зможуть ЗСУ без західних літаків вийти на кордони 1991-го

00:38

Дмитро Кулеба вперше заговорив про своє нове кохання

00:22

Запаморочлива оптична ілюзія: лише геній знайде олівець за 5 секунд

16 липня, неділя
23:29

Трамп зібрався закінчити війну в Україні за один день і поділився дивним планом

23:19

Українська співачка Луна повідомила про вагітність і показала круглий животик

Реклама
23:07

Україна може обміняти території на вступ до НАТО - Арестович

22:24

Ридала навзрид і впала на коліна: син військовий раптово повернувся до мами з фронтуВідео

22:00

Інструктори із ФРН здивували наповал українських військових своєю дивною порадою

21:38

У США закінчуються боєприпаси, на їх поповнення підуть роки - Білий дім

20:54

Путіністка Дана Борисова збільшила своїй 15-річній дочці губи

20:50

Найближчі події на фронті розвиватимуться за оптимістичним сценарієм - Світан

20:47

Йогурт із жіночих бактерій: хімік Репіч здивував дуже дивним експериментом

19:51

Чому 19 липня заборонено робити варення жінкам: прикмети і суворі заборони

19:32

Маніяки готуються до серпня, особливо до Дня Незалежності УкраїниПогляд

19:31

"На місці багато швидких": окупанти завдали потужного удару по Харкову

18:44

Як правильно запитати українською "Хто крайній у черзі?": Авраменко дав відповідь

18:37

"Не підлягає обговоренню": Україна стане членом НАТО - Білий дім

18:19

Топ-3 предмета, де мешкає найбільше "бактерій" і бруду в вашому домі

17:51

В Україну мчить нестерпна погода: пекло буде скрізь

17:42

Увірвався майже 6-бальний шторм: потужна магнітна буря обрушилася на Україну

17:39

Померла легендарна муза Сержа Генсбура Джейн Біркін

16:58

Атака на Севастополь була успішною: в розвідці розповіли, в чому її унікальність

16:54

"Потрібно готуватися зараз": українців чекає зима без світла і тепла - прогноз

16:48

"В надійних руках": 20-річна блогерка Верба засвітила нового бойфренда

16:21

Як за 10 хвилин зробити авокадо стиглим та м'яким: вас здивує цей простий фокус

Реклама
15:58

Жінки, які мають сильний характер: названі 4 найуспішніших жіночих імен

15:51

"Його дуже бояться": Усик розповів, хто з боксерів найсильніше лякає суперників

15:46

Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

15:34

"Поводяться героїчно": Путін наважився зробити заяву про потужний контрнаступ ЗСУ

15:31

"Пригожин вже убитий": колишній співробітник КДБ висунув несподівану версію

15:08

Притягують щастя та успіх: 5 знаків зодіаку, які приречені на везіння

15:01

"Закодуватися надійніше буде": Волочкова заявила, що кидає пити

14:32

Нові розбірки у Шойгу: десантники РФ погрожують бунтом і дезертирством з фронту

14:16

"Як лялька": 50-річна перша леді Південної Кореї показала модний хіт 2023 року у КиєвіФото

13:58

Мобілізація в Україні: що і для яких українців зміниться з 1 серпня

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти