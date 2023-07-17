На Кримському мосту пролунали вибухи, впав проліт: що відомо

На Кримському мосту вночі 17 липня пролунали вибухи. Росіяни говорять про "надзвичайну подію" та двох загиблих.

https://glavred.net/ukraine/vzryvy-na-krymskom-mostu-upal-prolet-dvizhenie-ostanovleno-10486183.html Посилання скопійоване

На Кримському мосту впав проліт / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress, twitter.com/Krymsky_bridge

На Кримському мосту вночі 17 липня сталася "надзвичайна подія". Про це повідомив так званий "глава" окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов. Російські Тelegram-канали уточнюють, що на мосту "впав" проліт. Перед цим прогриміли щонайменше два вибухи. Рух на мосту зупинено, утворився багатокілометровий затор.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи та всі відповідальні служби", - написав Аксьонов у Тelegram.

"На Кримському мосту впав проліт, повідомляють місцеві жителі. Перед цим було чути щонайменше два вибухи", - уточнює російський Telegram-канал Astra.

відео дня

На Кримському мосту прогриміли вибухи / Фото : t.me/astrapress

За даними Telegram-каналу Baza, дві людини загинули внаслідок падіння прольоту Кримського моста. Ще одна людина постраждала. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Перед в'їздом на Кримський міст утворилася багатокілометрова пробка.

Дивіться відео - Що зараз відбувається на Кримському мосту:

Тим часом у Мінтрансі країни-агресора РФ заперечують падіння прольоту на Керченському мосту. Говорять лише про "пошкодження дорожнього полотна".

"Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах. У Мінтрансі не підтвердили інформацію, що раніше з'явилася в ЗМІ про пошкодження опор", - йдеться в повідомленні.

Пожежа на Кримському мосту в жовтні 2022

У тимчасово окупованому Криму вранці 8 жовтня спалахнула пожежа на Керченському мосту.

Кримський міст загорівся внаслідок потужного вибуху. На опублікованих кадрах було видно, що горів залізничний потяг.

Пізніше джерела розповіли українським виданням, що підрив незаконно побудованого мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України. А в самому СБУ зробили неоднозначний натяк на свою причетність до підриву.

В Міноборони України прокоментували підрив мосту, написавши, що він на пару з уже потопленим крейсером "Москва" був сумнозвісним символом російської влади в українському Криму.

В Офісі президента заявили, що Кримський міст є лише початком, і що все незаконне має бути вигнано з території України.

Інші новини: