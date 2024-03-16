У Франції 'немає лімітів': Макрон прямо висловився про відправку військ в Україну

У Парижі "немає лімітів", тому Франція готова реагувати залежно від того, як буде реагувати Росія, сказав французький президент

https://glavred.net/world/u-francii-net-limitov-makron-pryamo-vyskazalsya-ob-otpravke-voysk-v-ukrainu-10550675.html Посилання скопійоване

Макрон дав важливу заяву про відправку французьких військ в Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Armée de Terre

Президент Франції Еммануель Макрон прагне уникнути ескалації на тлі заяв про відправку французьких військ в Україну, особливо в умовах триваючої російської агресії проти України. Водночас він стверджує, що підтримка України продовжуватиметься. Про це Макрон заявив в інтерв'ю "1+1" і "Ми - Україна".

Французький президент запевнив, що Франція продовжуватиме підтримувати Україну. Також Макрон заявив, що у нього "немає жодної наївності щодо Кремлівського режиму".

"Наша мета - Росія не повинна перемогти. Але наша мета також - це повернути мир в Європу. Для того, щоб вийти на результат цієї мети, ми не можемо йти шляхом ескалації, бо нам не потрібна ще одна війна", - сказав він. відео дня

За його словами, в Парижі готові відповідати на дії Росії в залежності від обставин. Президент Франції зазначив, що "у нас немає лімітів і ми будемо реагувати залежно від того, як буде реагувати Росія".

"І українці в певний момент повинні мати сильну позицію ,коли вони будуть вести переговори про сталий мир. Але зараз я не виступаю з наступальними ініціативами, бо це не дух колективної солідарності", - додав Макрон.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Пропозиція Франції про відправку військ в Україну

Нагадаємо, на українському саміті в Парижі президент Франції Еммануель Макрон заявив про можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому, але зазначив, що наразі немає консенсусу з цього питання. Слова президента пояснив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Крім цього, після критики уряду стосовно пропозиції Макрона, президент заявив, що кожне його слово на цю тему є ретельно продуманим. Він назвав можливість відправки військ в Україну "добре обдуманою" і "виваженою".

Як повідомляв Главред, врешті французький президент відмовився від ідеї відправки французьких військ в Україну, наголосивши, що так Франція не буде воювати проти Росії. Він підкреслив, що війна в Україні є екзистенційною для Європи, але Франція не піде на ескалацію і не бажає перебувати у стані війни з Росією.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.