"Льотчики готові виїжджати": у ЗСУ розповіли, коли пілоти почнуть освоювати бойову авіацію НАТО

Аеродроми і злітно-посадкові смуги потрібно адаптувати до військових літаків Заходу, робота над цим вже проводиться, сказав спікер командування ЗС Юрій Ігнат.

Захід повинен ухвалити рішення щодо того, який тип літака отримає Україна, і тоді почнеться навчання льотчиків - Ігнат / Колаж Вікіпедія, скріншот YouTube

Навчання українських льотчиків навичкам управління бойовою авіацією Заходу почнеться після того, як буде ухвалено рішення щодо того, які літаки дадуть Україні. Потрібно підготувати і інфраструктуру - робота над адаптацією аеродромів і злітно-посадкових смуг вже проводиться. Про це заявив представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Під час брифінгу у п'ятницю, 10 лютого, він розповів про те, що льотчики готові вирушати за кордон, проте навчання буде розпочато тільки тоді, коли країни-союзники вирішать, які бойові літаки надати Україні.

"Льотчики вже давно готові виїжджати, опановувати і сідати в літаки для виконання завдання. Кожен льотчик мріє освоїти західну техніку. На жаль, поки ще немає такого рішення остаточного, що Україна отримає все ж таки багатоцільовий літак, який став би основним літаком на озброєнні Повітряних сил. Пілоти поки не навчаються, допоки не буде ухвалено рішення про тип літака", - зазначив Ігнат.

За його словами, справа не тільки в підготовці пілотів – потрібно підготувати фахівців, які будуть керувати операціями з землі і адаптувати інфраструктуру. Міноборони спільно з Мінінфраструктури вже готують аеродроми і злітно-посадкові смуги для того, щоб на них можна було приймати західні бойові літаки.

"Навчання потребуватиме й інженерного складу, не тільки пілотів. Потрібно також інших фахівців підготувати, які з землі будуть керувати операціями. І так само готувати аеродромну інфраструктуру. Вже ведеться робота Міністерства інфраструктури з Міністерством оборони, щоб адаптувати наші злітно-посадкові смуги, і взагалі аеродромну інфраструктуру, для вибагливої західної техніки. Але ми йдемо до цього", - підкреслив Юрій Ігнат.

Винищувачі Заходу для України

Президент Володимир Зеленський 8 лютого відвідав з візитом Велику Британію. У Лондоні він провів зустріч з британським главою уряду Ріші Сунаком.

Під час перемовин Сунак сказав, що Британія припускає можливість передачі Україні бойових літаків і має намір навчити українських військових управляти військовою авіацією стандартів НАТО.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Захід за декілька тижнів вирішить питання передачі Україні військової авіації. На думку чиновника, з часом Київ зможе розраховувати і на зелене світло щодо ракет з бойовим радіусом 200-300 кілометрів.

Президент США Джо Байден відкинув можливість поставок винищувачів F-16 Україні. Як сказав глава Білого дому, час для передачі бойових літаків ще не настав. При цьому у Вашингтоні раніше підкреслювали, що не заперечуватимуть, якщо інші країни вирішать передати свої винищувачі Києву.

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Наступ Росії: