'Загострення вже почалося, ситуація важка': Гайдай повідомив про наступ росіян на Луганщині

Голова Луганської ОВА зауважив, що російські загарбники зосередили основні свої зусилля на Кремінському напрямку.

Гайдай повідомив про наступ росіян на Луганщині / 93-я ОМБр Холодний Яр, Офіс президента, Радіо Свобода

Російські окупаційні війська вже розпочали масштабний наступ у Луганській області. Сили оборони України постійно відбивають ворожі атаки в регіоні, тому успіху путінська армія не має. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Певне загострення вже почалося. Можна казати де-факто, що це частина того масштабного наступу, який планували росіяни. Наші сили оборони відбивають постійні атаки протягом останнього тижня. Збільшилась кількість обстрілів, кількість щоденних наступів. Вони намагалися вирахувати слабкі місця нашої оборони", - розповів Гайдай.

Голова Луганської ОВА зауважив, що російські загарбники зосередили основні свої зусилля на Кремінському напрямку. Але успіху досягти їм не вдається.

"Там постійно наші хлопці відбивають величезну кількість атак з боку російських окупаційних військ. Якогось суттєвого успіху вони не мають. Жодного прориву немає. Ситуація важка, але повністю контрольована", - поінформував Гайдай.

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Він додав, що на Сватівсько-Куп'янському напрямку та у Білогорівці ситуація також абсолютно контрольована.

Загострення на Донбасі

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Вона підкреслила, що противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів

Раніше російський диктатор Володимир Путін сказав, що Донбас нібито є "історичними територіями Росії". За його словами, Росія напала на Україну, щоб припинити російсько-український військових конфлікт в Донецькій і Луганській областях.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія в лютому-березні збирається відправити 200 тисяч військ на територію України і намагатиметься повністю захопити Донецьку і Луганську області. Більш того, на думку Жданова, окупанти, ймовірно, спробують просунутися в Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях, щоб створити так звану буферну зону.

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