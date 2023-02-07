Байден зробив дивну заяву щодо небажання постачати Україні винищувачі F-16

Постачання Києву американських винищувачів F-16 - момент, який суттєво відрізняється від іншої військової допомоги, вважає президент США Джо Байден.

США поки що не готові передавати Україні винищувачі F-16 - Байден / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Бойові літаки F-16 слід залишити у США і не відправляти Україні. Такий вид військової допомоги суттєво відрізняється від тієї, яку надає Вашингтон. Про це заявив американський президент Джо Байден.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, у відповідь на одне з питань журналістів щодо винищувачів для України він сказав про те, що бойові літаки "повинні залишитися у Штатах".

Свою позицію щодо того, чому він поки що виступає проти постачань Україні бойової авіації, він коротко пояснив суттєвою відмінністю такої військової допомоги від тієї, яку Штати вже надають Києву.

"Тому що ми повинні залишити їх тут. Це абсолютно інша ситуація", - підкреслив Джо Байден.

Винищувачі F-16 для України

Журналісти CNN раніше опублікували матеріал, в якому йшлося про те, що Сполучені Штати не збираються блокувати можливі рішення країн-союзників, спрямовані на постачання Україні винищувачів F-16.

Однак сам Вашингтон поки що не готовий передавати свою бойову авіацію Києву.

У Politico вийшла стаття, в якій мова йшла про те, що у Пентагоні обурилися словами Байдена про відмову постачати Україні F-16. У Міноборони США не виключили передачі Києву винищувачів.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що жодних "табу" на постачання Україні винищувачів F-16 немає.

За його словами, Париж готовий обговорити це питання з Києвом. Втім, українська держава поки що не відправляла офіційний запит Парижу з приводу передачі бойової авіації.

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