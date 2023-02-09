"Там активні бойові дії": наступ Росії вже почався - Подоляк

Російські окупанти атакують українських військових у Донецькій та Луганській області. РФ підсилює тиск кількістю людей.

Наступ Росії вже почався / Колаж фото Офіс президента України, Міноборони РФ

Російські окупанти стягували сили та готувалися до нового масштабного наступу. Він вже почався, на фронті тривають активні бої. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що мова йде про той самий наступ, який останнім часом всі очікували. Ворог намагається прорвати лінію оборони в Луганській та Донецькій областях.

"Сьогодні у нас основні та активні бойові дії відбуваються в Донецькій та Луганській областях, і достатньо масштабні дії. Коли всі очікували той наступ - а це і є той самий наступ, він вже почався, і можна сказати й не закінчувався", - сказав Подоляк.

Він акцентував увагу на тому, що російське командування відправляє окупантів "на смерть". РФ намагається тиснути на українців кількістю ворожих солдатів.

Михайло Подоляк / скриншот из видео

Новий масштабний наступ РФ

Раніше військовий аналітик та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначав, що Росія уже розпочала наступ, про який останнім часом усі говорять. Окупанти посилили атаки на сході України – на Бахмутському і Вугледарському напрямках. Крім цього, вони здійснюють спроби наступати на Запоріжжя.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни атакуватимуть масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

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