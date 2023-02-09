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Тисячі танків і бронемашин, сотні винищувачів: РФ підготувала купу техніки для нового наступу - ЗМІ

9 лютого 2023, 06:49
Україна очікує "в найближчі 10 днів нове масштабне вторгнення". Чисельність військ РФ перевищила 300 тис.осіб. Це більше, ніж у 2022 році.
ВСУ, війна, українські військові
Україна очікує "в найближчі 10 днів нове масштабне вторгнення" / 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Російські окупанти почали озброюватися та окопуватися для майбутнього наступу, підготовлено велику кількість техніки. Чисельність військ РФ в Україні перевищила 300 тисяч осіб.

Як повідомляє видання Foreign Policy з посиланням на українського військового чиновника, ім'я якого не називається, країна-агресорка Росія підготувала 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 гелікоптерів, готових до нової хвилі атак".

Наразі російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які президент РФ Володимир Путін використовував у лютому 2022 року. Цього разу загарбники сконцентровані на сході України.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, Пентагон назвав російські війська, які вже були перекинуті на поле бою "погано оснащеними, погано навченими".

Пентагон вважає, що Кремль почав відправляти десятки тисяч військових, щоб замінити втрати, яких зазнала окупаційна армія в боях за міста Бахмут і Соледар на Донбасі, але в Києві переконані, що Путін може піти ще далі, мобілізувавши нові війська до 24 лютого.

"Це набагато більше, ніж під час першої хвилі. Вони не звертають уваги на будь- які жертви або втрати", - сказав український чиновник.

За його словами, Україна очікує "в найближчі 10 днів нове масштабне вторгнення".

Новий наступ РФ в Україні

Росія готується до масштабному наступу у найближчі дні й тижні. У російського диктатора Володимира Путіна є перевага в чисельності військ, тому варто готуватися до того, що окупанти можуть захопити ще частину України. Про це йдеться в статті командира піхоти у відставці полковника Річарда Кемпа для The Telegraph.

Британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ також писало, що Росія планує почати новий масштабний наступ упродовж наступних 10 днів. Агресор має намір почати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російське військове командування поспішає почати новий великий наступ для захоплення Донецької області, при цьому не маючи достатньої бойової потужності, і ставить нереалістичні терміни.

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