"Термін - це тижні": Україна отримає рішення щодо винищувачів та іншої бойової авіації - Подоляк

Україна після отримання ракет GLSDB з дальністю бойового радіусу 150 кілометрів зможе розраховувати і на ракети з пуском на 200-300 км, вважає Михайло Подоляк.

Україна може отримати не лише гелікоптери, а й ракети дальністю 200-300 км – Подоляк / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Захід протягом декількох тижнів ухвалить рішення щодо надання Україні бойової авіації. Київ зможе розраховувати і на отримання ракет дальністю пуску 200-300 кілометрів після того, як США схвалили передачу GLSDB з бойовим радіусом 150 км. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що питання ухвалення рішення про передачу Україні бойових літаків – винищувачів, штурмової авіації та ударних вертольотів – вирішиться протягом тижня. Перемовини вже ведуться.

"Сьогодні залишився єдиний елемент для того, щоб дозакрити небо - це винищувачі, а також штурмова авіація і ударні вертольоти. Це вже абсолютно активна опція на столі перемовин. Термін - тижні", - зазначив чиновник.

Також радник глави ОП додав, що Україна після того як Штати схвалили далекобійні GLSDB з бойовим радіусом 150 км, зможе розраховувати і на ракети з дальністю 200-300 км.

"Вже після того, як США передають нам ракети підвищеної дальності 150 км, я думаю, що і інші модифікації ракет на 200-300 км ми також будемо за замовчуванням отримувати", - підкреслив Михайло Подоляк.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден раніше заявив, що Вашингтон відмовляється передавати Україні винищувачі F-16, оскільки це військова допомога іншого рівня. Як вважають в Білому домі, час для надання таких літаків ще на настав.

Заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич зазначив, що Варшава готова розглянути можливість передачі Києву винищувачів F-16 або МіГ-29.

Однак польська держава ухвалюватиме таке рішення тільки разом з країнами-союзниками. Наразі питання щодо постачання Україні бойових літаків на порядку денному немає.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак припустив передачу Україні винищувачів. За його словами, саме тому британці вже оголосили про плани з навчання українських пілотів літати на бойових літаках НАТО.

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