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На Україну очікує "авіаційний" Рамштайн, Захід надасть винищувачі F-16C/D - Світан

30 січня 2023, 10:09
Якщо ЗСУ доведеться виконувати складні завдання, Україна може отримати останні версії американського винищувача F-16, вважає військовий експерт Роман Світан.
Світан, F-16C, Леопард 2
Україна отримає середню модифікацію F-16 для підтримки своїх військ - Світан / Колаж скріншот YouTube, United States Air Force, bundeswehr.de

На наступній зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн обговорюватиметься питання надання авіації. Ймовірно, мова піде про бойові літаки і вертольоти, які потрібні ЗСУ для прикриття військової техніки на полі бою. Швидше за все, Київ отримає середню модифікацію винищувача - F-16C/D. Однак, якщо армії треба буде виконувати складні завдання, можуть поставити і літаки останніх поколінь. Про це заявив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що на новому засіданні в Рамштайні, швидше за все, буде розглядатися питання авіації для України. Києву передали військову техніку, яку, в тому числі, потрібно буде прикривати з повітря.

"Повинна бути тріада - танк-БМП-літак/гвинтокрил. Тому на Рамштайні ймовірно піднімуть питання про початок дискусії щодо передачі вертольотів типу Apache, яких на Заході досить багато. Потрібно, щоб тріада підтримувалася з повітря багатофункціональною платформою, наприклад, винищувачем F-16. Такі бойові літаки здатні працювати як бомбардувальники, штурмовики і виконувати функцію ППО. Літаки будуть допомагати наземному просуванню військ, зверху закидати росіян бомбами і прикривати з повітря свої сили від ворожих ракет і винищувачів", - зазначив Світан.

За його словами, Україна може отримати вертольоти і літаки. Найбільш підходящий варіант - винищувач F-16.

Це бойовий літак, який зарекомендував себе у війнах і локальних конфліктах.

"На мій погляд, на дев'ятому Рамштайні буде вирішуватися питання передачі Україні вертольотів і літаків. Саме винищувач F-16 є оптимальним для нас варіантом. Це найпоширеніший у світі літак, який використовують близько 30 держав. Експортний варіант налічує близько 5 000 літаків. Машина виробляється вже більше 40 років. Літак F-16 показав свою ефективність у всіх війнах і локальних конфліктах - починаючи від Бурі в пустелі 1991 року, закінчуючи застосуванням його на Близькому Сході. Щоб отримати F-16 або модернізувати вже наявну модель, країни стоять у черзі. Прагне отримати літаки і Туреччина. І, звичайно, F-16 - варіант, який найбільше підходить для України. Коли всі говорять про те, що нам потрібні винищувачі, то мають на увазі саме цей літак", - зазначив Світан.

Дивіться повну версію інтерв'ю Романа Світана Главреду

За його словами, питання отримання конкретної модифікації F-16 залежить від того, які завдання доведеться виконувати українській армії. Якщо мова піде про реалізацію складних завдань, тоді Україні можуть передати останні версії винищувача.

"Дуже важливо, якої конкретно модифікації F-16 отримає Україна. Все буде залежати від завдань для літака. Якщо мова піде про складні завдання, машина буде останньої версії. Нам знадобиться така модифікація в разі роботи в режимі "випустив-забув", коли застосовується весь спектр протиракетної і протиповітряної оборони. Подібним чином працюють останні 2-3 модифікації F-16. У такій ситуації знадобляться ще деякі види ракет, можливість застосування яких буде встановлена після того, як стане зрозуміло, які озброєння нам передадуть", - припускає експерт.

Також він додав, що, цілком ймовірно, Україна отримає модифікації F-16C/D. Літаки дозволять прикрити тріаду танк-БМП-літак/вертоліт і забезпечать підтримку наступу.

"Думаю, що нам передадуть середні модифікації літака – F-16C/D. За допомогою цих винищувачів ми будемо виконувати завдання з прикриття цієї тріади на землі з повітря і підтримки наступу, використовуючи наземні засоби ураження", - підкреслив Роман Світан.

Плани з постачання Україні бойової авіації F-16

Секретар РНБО Олексій Данілов нещодавно натякнув, що Україна незабаром може отримати американські винищувачі F-16. На своїй сторінці в Facebook він опублікував відео з літаком і написав: "Незабаром в небі України".

Згідно з даними американського видання Politico, військові чиновники підштовхують Пентагон до ухвалення рішення щодо постачання Україні винищувачів F-16. Інше джерело журналістів відповіло, що США знадобляться тижні на ухвалення рішення і отримання схвалення на передачу літаків Києву від інших країн. Водночас в Міноборони Штатів публічно підтвердили, що Вашингтон не виключає постачань Україні винищувачів.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що Україна в майбутньому планує повністю поміняти свій парк бойових літаків на американські винищувачі F-16. Планується формування мінімум п'яти повітряних бригад.

Танки Leopard для України:

F-16 війна Росії та України Роман Світан
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