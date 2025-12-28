'Куп'янськ наш - ми йдемо': у МО РФ зганьбилися кадрами 'контролю' над містом

На одному з опублікованих у РФ відео російські солдати залишають місто.

У РФ зганьбилися кадрами з Куп'янська / Колаж: Главред, фото: 14-а ОМБр, міноборони РФ

Головне:

У РФ показали кадри виходу ЗС РФ із Куп'янська

На одному з відео російські солдати залишають місто

Міноборони країни-агресора РФ видало кадри виходу ЗС РФ із Куп'янська за докази контролю над містом

На це звернуло увагу видання Astra, уточнивши, що напередодні телеканал МО РФ "Звєзда" опублікував одразу кілька кадрів, які мали підтвердити нібито контроль російських військових над Куп'янськом.

Водночас у пропагандистських z-пабліках помітили, що на одному з відео російські солдати залишають місто.

"Правий берег, сама північ Куп'янська. Але найцікавіше тут те, що бійці рухають у бік ВИХОДУ З МІСТА. На відео їм залишилося пройти ще пару будинків і все. Вихід. З. Міста. Використовують. Як. Доказ. Контролю. Ситуації. У місті", - обурюються z-пропагандисти.

Що передувало

Раніше МО РФ укотре збрехали про контроль над Куп'янськом. Заява з'явилася після того, як 24 грудня z-канали почали писати, що ЗСУ повернули контроль над містом.

Крім того, росЗМІ знову опублікувала кадри з "північного заходу" міста з нібито контролем військами РФ.

Дані військових про ситуацію в Куп'янську

Командир 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігор Оболенський повідомив, що відновити контроль над позиціями біля Куп'янська вдалося завдяки злагодженим діям усіх підрозділів Сил оборони України. Він підкреслив, що операція стала результатом спільної роботи і подякував усім військовослужбовцям, які були задіяні у виконанні завдання.

Бої за Куп'янськ - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський приїхав до Куп'янська після успішної операції Сил оборони. Глава держави записав відео біля напівзруйнованої стели міста, а також привітав Сухопутні війська з їхнім днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про успішну операцію ЗСУ. Операцію зі стабілізації обстановки на цьому напрямку розпочало пошуково-ударне угруповання "Хартія".

Нагадаємо, Главред писав, що Збройні сили України майже повністю звільнили Куп'янськ на Харківщині, спростувавши російські твердження про нібито встановлений контроль над містом.

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

