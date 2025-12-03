Рус
Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі

Інна Ковенько
3 грудня 2025, 17:29
Росіяни регулярно намагаються прориватися через кордон на Великобурлуцькому напрямку, що розташований між Вовчанськом і Куп’янськом.
Ситуація на фронті 3 грудня - на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон
Ситуація на фронті 3 грудня - на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон / Колаж: Главред, фото: Генштаб

Коротко:

  • Росіяни активізували просування через кордон на Великобурлуцькому напрямку
  • Ворог створив невелику зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом
  • На Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності не зафіксовано

На Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ Харківської області.

Про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Великобурлуцький напрямок - це якраз посередині між Вовчанськом та Куп'янськом. На нього зазвичай не звертають увагу, а там росіяни лізуть через кордон як тільки можна і навіть створили там невеличку зону контролю поблизу кордону, якщо говорити про східну частину Південно-Слобожанського напрямку", - розповів Трегубов.

Він також повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку суттєвої активності окупантів наразі не зафіксовано.

Подальші плани РФ - думка експерта

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що Росія й надалі зосереджуватиметься на спробах захопити Донецьку область та лівобережну частину Запорізької. За його словами, поки окупанти не досягнуть цих цілей, вони продовжуватимуть нарощувати сили й ресурси для активізації бойових дій.

Світан зазначив, що Росія може тимчасово відмовитися від провокативних дій на Херсонському напрямку та навіть зменшити активність на Харківщині, перекидаючи війська на східний фронт. Водночас, наголосив він, стратегічні плани Кремля залишаються незмінними.

"Вони поки що можуть відмовитися від провокуючих операцій на Херсонському напрямку, на правому березі. Вони можуть відмовитися від Харківських напрямків, навіть повністю вивести звідти війська і перекинути їх на східний фронт. Але вони ніколи не відмовляться від захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму", – підкреслив Світан.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також ворог просунувся у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.

Нагадаємо, українські підрозділи продовжують утримувати позиції в окремих частинах Вовчанська, хоча російські сили й далі просуваються серед руїн, де оборона є надзвичайно складною. Про це повідомив керівник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося покращити тактичну ситуацію в районі Куп’янська. Зараз триває зачистка міста від російських підрозділів, які, за його словами, можуть похвалитися лише пропагандистськими "успіхами".

Росіяни створили зону контролю між Вовчанськом і Куп’янськом: Трегубов розкрив деталі
Що відомо про Вовчанськ / Інфографика: Главред

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Путін "накинувся" з погрозами на Україну та Європу - яка реальна ціль Кремля

