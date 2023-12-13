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Яка була мета атаки по "Київстару": відповідь експерта з кібербезпеки

Дмитро Відоменко
13 грудня 2023, 10:49
Як говорить експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун, мета атаки по Київстару-дезорганізація, подібна до тієї, що від вірусу NotPetya в 2017 році.
Київстар, кібератака
Метою атаки на "Київстар" була вся можлива шкода-економічна – фінансова, соціальна, політична, каже експерт / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Мета вчорашньої кібератаки на мобільного оператора "Київстар" завдати українцям можливу шкоду – економічну, фінансову, соціальну, політичну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

"У більшості випадків подібного роду атаки - так звані state sponsored attack, тобто ті, за якими стоять не комерційні, а державні хакери, що працюють за державні кошти. Мета цих атак - не економічні цілі, а соціально-політичні. Це дезорганізація, подібна до тієї, що була під час атаки вірусом NotPetya в 2017 році. Зараз і цілі приблизно ті ж - завдати максимальної шкоди всьому, що можуть. Ця атака на Київстар вплинула на роботу банків, терміналів, не кажучи вже про звичайних абонентів, які позбавлені доступу до мобільного інтернету і зв'язку (як, наприклад, служби таксі, де за відсутності одного оператора абоненти перекинулися на іншого і тим самим його перевантажили). Тобто метою була вся можлива шкода - економічна, фінансова, соціальна, політична. Тут немає тих мотивів, які зазвичай намагаються завдати кіберзлочинці", ‒ сказав він.

Хто такий Костянтин Корсун

Костянтин Корсун - відомий в Україні експерт з кібербезпеки. У 1993-му закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище і почав службу в СБУ. У 1996-му закінчив Національну академію СБУ. У 2000-му брав участь у створенні першого підрозділу протидії комп'ютерній злочинності в СБУ. З 2005-го по 2009-й служив у Департаменті безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзв'язку, створював CERT-UA і займався його міжнародною сертифікацією. З 2009-го по 2014-й був керівником українського офісу компанії iSIGHT Partners Europe.

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Масштабний збій в роботі Київстар

Нагадаємо, рано вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій. Абоненти заявляють про відсутність мережі. При спробі додзвонитися чують відповідь "мобільна мережа недоступна". "Ліг" навіть офіційний сайт компанії "Київстар".

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів "Київстар".

Також, у Міністерстві цифрової трансформації роз'яснили, чому національний роумінг став недоступним після збою в роботі мережі оператора Київстар. Причиною недоступності нацроумінгу стала неможливість передачі мережею "Київстар" інформації про їх абонентів іншим операторам.

Пізніше стало відомо, що СБУ відкрила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями - пресслужба СБУ в коментарі для ЗМІ.

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кібератака Київстар війна Росії та України
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