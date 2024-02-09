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Аварія Іл-76: українських полонених на борту не було - Данілов

Анна Ярославська
9 лютого 2024, 10:33
В України немає достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти 24 січня.
Олексій Данилов, Іл-76
Олексій Данілов розповів, чи були українські полонені на борту Іл-76 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на борту літака Іл-76, який зазнав аварії в Бєлгородській області РФ, не було українських військовополонених. При цьому в України немає достатньо інформації про те, чи живі полонені, яких мали обміняти того дня. Про це Данілов сказав в інтерв'ю виданню Бабель.

"Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати - ні. Кажу це на основі того досвіду, який у нас був після Тегерана, і на основі того, що відбувалося далі. Якби це сталося, то кількість біологічного матеріалу, скажімо так, була б у значній кількості", - сказав Данілов.

На його думку, росіяни обов'язково б скористалися цією ситуацією і зняли її для телекартинки.

відео дня

"Якби це відбувалося, то, повірте, Лавров (глава МЗС РФ Сергій Лавров, - ред.) би в ООН так кричав, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати, тому що якби це сталося насправді, це була б зовсім інша картинка", - додав секретар РНБО.

Дивіться відео - Олексій Данілов розповів, чи були українські полонені на борту Іл-76:

Аварія Іл-76: українських полонених на борту не було - Данілов

Катастрофа Іл-76 у Бєлгородській області

24 січня російські ЗМІ повідомили про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ. За даними окупантів, усі люди на борту загинули. Російські пропагандисти стверджують, що на борту літака нібито перебували українські військові, яких мали обміняти.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається. Пізніше глава ГУР Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс щодо катастрофи Іл-76 у РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Усі деталі авіакатастрофи в Бєлгородській області читайте в матеріалі: Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося.

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