Катастрофа Іл-76 у Росії: Буданов розкрив несподіваний нюанс

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо катастрофи літака Іл-76 у РФ.
Він зазначив, що ані українська, ані російська сторона не можуть до кінця відповісти, що сталося в ситуації з падінням літака Іл-76. Про це він сказав в ефірі національного інформаційного телемарафону.
Начальник ГУР підкреслив, що ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою.
"На жаль, потрібно констатувати, що там сталося - до кінця не може відповісти жодна сторона. Позиція Росія - зрозуміло, в усьому звинувачувати Україну, при тому, що є низка незрозумілих для такої позиції фактів. Це насамперед те, що вони не показали полів, усипаних трупами, останками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну, але навіть цього немає", - додав Буданов.
Катастрофа Іл-76 у РФ
Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомили, що літак перевозив ракети для ЗРК С-300.
Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.
У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.
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