УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія відмовляється повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76 - Юсов

Руслана Заклінська
1 лютого 2024, 22:12
Статус 65 українських воїнів, яких росіяни оголосили загиблими під час падіння Іл-76, не змінювався, в Україні їх вважають військовополоненими.
Росія відмовляється повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76 - Юсов
Росія не реагує на запити про повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росзмі

Україна зверталася до Росії з вимогою повернення тіл військовополонених, які, за словами РФ, загинули на борту Іл-76. Однак російська сторона поки що не реагує на ці запити. Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Щодо інформації про загибель - так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", - зазначив Юсов.

За його словами, статус 65 українських захисників, яких росіяни оголосили загиблими, залишається незмінним. В Україні їх досі вважають військовополоненими.

відео дня

"Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині - чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу", - додав представник ГУР.

Юсов також заявив, що обмін військовополоненими, який відбувся 31 січня, став "майже завершенням" зірваного обміну в день падіння Іл-76. У рамках цього обміну додому повернули українських воїнів, яких мали обміняти ще 24 січня. Проте не обміняли 65 осіб зі списку, які нібито перебували на борту російського літака.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російські ЗМІ повідомили про падіння військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області РФ. За даними окупантів, всі люди на борту загинули. Російські пропагандисти стверджують, що на борту літака нібито перебували українські військові, яких мали обміняти.

Пізніше ГУР підтвердило, що в цей день планувався один із найбільших за весь час війни обмінів полоненими з Росією. Юсов також зазначив, що Україна поки не може точно встановити, хто був на борту російського військового літака Іл-76.

Як повідомляв Главред, Росія з затримкою надала список полонених, які нібито перебували у літаку. Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських оборонців із російського списку мали обміняти 24 січня. Однак, за словами голови Координаційного штабу Кирила Буданова, немає достатніх доказів щодо присутності українських військовополонених на борту літака, а версія російської пропаганди стосовно їхнього перевезення викликає сумніви.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ил-76 військовополонені військовий літак літак розбився ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
Реклама

Головне за день

Росія відмовляється повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76 - Юсов

Росія відмовляється повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76 - Юсов

22:12 Україна
Розгорається жорсткий скандал: Арестович двічі виїжджав з України з листом ГУР - ЗМІ

Розгорається жорсткий скандал: Арестович двічі виїжджав з України з листом ГУР - ЗМІ

21:38 Україна
"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

20:31 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:48

"Проломлений череп і випливло око": прикордонник на собі виніс свого командира

22:45

Як сказати українською "изощряться": мовознавець озвучив несподівану відповідьВідео

22:32

"Сюди прийде КНДР, ви цього хочете?": нардеп емоційно висловився про мобілізаціюВідео

22:12

Росія відмовляється повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76 - Юсов

21:38

Розгорається жорсткий скандал: Арестович двічі виїжджав з України з листом ГУР - ЗМІ

Проблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – АйзенбергПроблема кордону поділила США навпіл, Трамп загострює ситуацію – Айзенберг
21:29

Кейт Міддлтон "працює лежачи" і "вже планує зустрічі": як відновлюється принцеса

21:15

Не приводить свою бабу: блогер рассказал об условиях Остапчука на корпоративах

20:54

Чоловік бігав із холодильником вулицею, зупинила поліція: що він сказав

20:52

Чому ЗСУ бʼють по Бельбеку: експерт пояснив наміри військових

Реклама
20:45

"Це - найбільш хибне рішення": військовий зізнався, чому не варто чекати демобілізації

20:35

Дочка Стоцької все більше стає схожою на Кіркорова

20:31

"Ми можемо знищувати ворога": Залужний назвав три основні цілі на 2024

20:06

"Сумна і травмована": Дорофєєва у сльозах зважилася на відвертість

20:03

"Режим захитався": 91% росіян більше не відчувають гордості за Путіна

20:02

Український артист заявив, що музиканти повинні звільнятися від служби в ЗСУ

19:51

ЄС не підтримав прохання Зеленського: Україна залишиться без додаткової допомоги

19:35

Відкупитися від ЗСУ зможуть не всі: у Раді пояснили модель "броні" від арміїВідео

19:16

Вітер зі швидкістю 30 м/с: Україну накриває негода після раптового потепління

19:12

99% про це не знають: для чого насправді хитрі господині вдягають пакет на віникВідео

19:10

Наступним рекордним місяцем за нальотами Shahed-131/136 може стати травеньПогляд

Реклама
19:01

Як зберегти тепло в черевиках: чоловік показав трюк із пачкою від соку

19:00

Флот РФ зменшується: експерт оцінив наслідки знищення катера "Івановєц"

18:43

На тлі новин про 50 мільярдів євро для України Орбан раптом завив "про перемогу"

18:23

Підуть на допомогу Україні: в ЄС прийняли рішення щодо заморожених активів РФ

18:20

"Вріжуть" 4 потужні шторми: календар магнітних бур на лютий

18:19

Скільки треба обійматися: лікар розповів, як обійми впливають на самопочуття

18:00

У лютому можна залишитися без штанів: астролог назвав найнебезпечніші дніВідео

17:55

Як розпізнати зіпсований йогурт: 4 ознаки, що продукт непридатний до вживання

17:36

1+1 Україна покаже авантюрну мелодраму "Ніхто не ідеальний" з Артуром Логаєм у головній ролі

17:31

Чому котам не можна солодке: 5 серйозних проблем, до яких це може призвести

17:29

"Залужного звільняють?": що відомо про чутки та чи є кандидати на Головнокомандувача

17:23

Гороскоп на лютий 2024: що принесе Близнюкам останній місяць зимиВідео

17:08

Націлилися на 3 великі міста: росіяни почали наступ на кількох ділянках фронту

17:08

Росіяни величезним штурмом пішли на Кринки: ЗСУ тримають плацдарм надвисокою ціною - Хлань

17:00

"Врешті-решт, це було важко": Білозір назвала причину розлучення з Недзельським

16:59

Китай попередив про погіршення відносин з Україною: у Reuters назвали загрози

16:52

"Буде багато правок": у Раді сказали, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

16:45

Без окропу та мікрохвильовки: як за 10 хвилин розморозити м'ясо

16:32

Лише люди з найвищим IQ зможуть знайти моркву: оптична ілюзія для найуважніших

16:25

Угорщина не зможе накласти вето у виділенні фінансової допомоги Україні: деталі

Реклама
16:22

Від 3 до 12 років за виїзд за кордон: нардепи пропонують жорстке покарання для ухилянтів

16:19

Гороскоп на лютий 2024: Раки почнуть заробляти великі грошіВідео

16:16

"Нарешті я вдома": звільнений з полону чоловік написав дуже зворушливий віршФото

16:02

Він встиг дати синові ім'я: військові на Волині зустріли з пологового будинку дружину загиблого побратима

15:46

Як насправді Арестович втік з України: у ГУР відреагували на інформацію ЗМІ

15:45

Втратите щастя і достаток: що не можна виносити з дому 2 лютого

15:25

Армія України успішно знищила на Херсонщині пункти ворога

15:19

Там військова база РФ: союзник Москви "закрив" в'їзд до країни для "ордероносця" Путіна

15:09

50 мільярдів для України: Зеленський відреагував на рішення ЄС і розкрив деталі

15:07

Налетять дощ зі снігом і сильний вітер: синоптик попередила про погіршення погоди

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою Луценко
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти