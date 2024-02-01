Росія відмовляється повернути Україні тіла полонених, які нібито загинули на Іл-76 - Юсов

Статус 65 українських воїнів, яких росіяни оголосили загиблими під час падіння Іл-76, не змінювався, в Україні їх вважають військовополоненими.

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Росія не реагує на запити про повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76 / Колаж: Главред, фото: УНІАН, росзмі

Україна зверталася до Росії з вимогою повернення тіл військовополонених, які, за словами РФ, загинули на борту Іл-76. Однак російська сторона поки що не реагує на ці запити. Про це повідомив представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Щодо інформації про загибель - так, Україна зверталась і продовжує звертатись щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде", - зазначив Юсов.

За його словами, статус 65 українських захисників, яких росіяни оголосили загиблими, залишається незмінним. В Україні їх досі вважають військовополоненими.

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"Тому залишається актуальною вимога нашої держави стосовно проведення неупередженого міжнародного розслідування щодо не лише обставин падіння літака Іл-76, а що насправді знаходилось всередині - чи були там люди, чи був там боєкомплект, хто там знаходився, окрім екіпажу", - додав представник ГУР.

Юсов також заявив, що обмін військовополоненими, який відбувся 31 січня, став "майже завершенням" зірваного обміну в день падіння Іл-76. У рамках цього обміну додому повернули українських воїнів, яких мали обміняти ще 24 січня. Проте не обміняли 65 осіб зі списку, які нібито перебували на борту російського літака.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня російські ЗМІ повідомили про падіння військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області РФ. За даними окупантів, всі люди на борту загинули. Російські пропагандисти стверджують, що на борту літака нібито перебували українські військові, яких мали обміняти.

Пізніше ГУР підтвердило, що в цей день планувався один із найбільших за весь час війни обмінів полоненими з Росією. Юсов також зазначив, що Україна поки не може точно встановити, хто був на борту російського військового літака Іл-76.

Як повідомляв Главред, Росія з затримкою надала список полонених, які нібито перебували у літаку. Координаційний штаб підтвердив, що 65 українських оборонців із російського списку мали обміняти 24 січня. Однак, за словами голови Координаційного штабу Кирила Буданова, немає достатніх доказів щодо присутності українських військовополонених на борту літака, а версія російської пропаганди стосовно їхнього перевезення викликає сумніви.

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