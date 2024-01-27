УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

Олексій Тесля
27 січня 2024, 22:01
РФ не надала доказів своєї версії катастрофи Іл-76, нагадав Михайло Подоляк.
Подоляк
Михайло Подоляк прокоментував катастрофу Іл-76 в РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook М.Подоляка, mil.ru

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що РФ навмисно вчинила провокацію з авіакатастрофою літака Іл-76 з метою вплинути на постачання в Україну західного озброєння.

Як підкреслив він в ефірі "Ми Україна", метою Кремля є зрив передачі Україні Заходом комплексів протиракетної оборони.

Він пояснив, що нове військове обладнання становить серйозну небезпеку для літаків РФ на лінії фронту. Тим самим кремлівський режим хоче створити враження, що нібито Україна скоює такі самі злочини, як і РФ.

відео дня

"Це війна, ми порушуємо якість конвенції, але Україна також. Давати ви будете менше звертати увагу на порушення Росією міжнародного гуманітарного права і конвенцій, які регламентують правила і звичаї війни", - пояснив резон РФ представник ОП.

Він також нагадав, що досі РФ не надала переконливих доказів своєї версії катастрофи Іл-76. При цьому також невідомо, хто або що перебувало на борту збитого літака.

"Росія активно протидіє розслідуванню. Чому?" - додав Подоляк.

Катастрофа Іл-76 у РФ

Раніше Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс щодо катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Ил-76 Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України Білгородська область
Реклама

Головне за день

Обмін військовополоненими з Росією відбудеться найближчим часом - Буданов

Обмін військовополоненими з Росією відбудеться найближчим часом - Буданов

22:29 Україна
Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

22:01 Україна
Є прильоти: у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ

Є прильоти: у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ

20:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:29

Обмін військовополоненими з Росією відбудеться найближчим часом - Буданов

22:01

Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

21:31

"Ресурсів немає": експерт визначив, чи зможе Росія здійснити прорив на фронті

21:13

Пилосос більше не потрібен: найлегший спосіб прибрати шерсть із килима, лайфхак

20:40

"Цілком можуть боронити країну": нардеп зізнався, чи мобілізовуватимуть жінок в ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:22

Є прильоти: у двох областях України прогриміли потужні вибухи після удару РФ

19:38

Катастрофа Іл-76 у Росії: Буданов розкрив несподіваний нюанс

19:27

Покриття має значення: як обрати між мармуровим та гранітним посудом

19:07

Місячний календар на 28 січня: чому у цей день варто вставати з ліжка раніше

Реклама
19:00

Кілька дивних моментів і спостережень з приводу Іл-76Погляд

18:55

Бої на кордоні із Харківською областю: росіяни обрали 3 напрямки для наступу

18:42

"Україні потрібні ресурси": військовий експерт назвав серйозний виклик у війні з РФ

18:41

"Махровий кандидат": в ОП назвали, хто стоїть за "опозиційним" суперником Путіна

18:05

Про це знають одиниці: для чого насправді потрібен отвір на ручці пилососа

17:54

Україна поверне контроль над небом: Кулеба назвав головні умови та терміни

17:44

"Вистояла б сто років": Україна матиме всі засоби для перемоги у 2024 році - Чех

17:14

Як почистити пуховик у домашніх умовах без прання: найпростіший спосіб

17:00

"Колони горять": боєць ЗСУ розповів про критичну ситуацію в Авдіївці

16:56

Українці отримають надбавки до пенсій: кому і на скільки підвищать виплати

16:49

Потужний удар по командному пункту в Севастополі: у Криму "злили" дані про втрати

Реклама
16:15

Мобілізація в Україні: в Раді повідомили про деталі нового законопроекту

16:09

ЗСУ і СБУ працюють: нардеп зробив прогноз щодо знищення Кримського мосту

15:50

"50 років миру": у Зеленського назвали, як закінчити війну поразкою Росії

14:51

Усе це вже було в Криму: в Раді розповіли, що буде у випадку перемоги Росії

14:42

"Нова Московія" замість РФ: Росія зменшиться до Підмосков'я – командир РДК

14:36

Путін "зібрався" воювати ще декілька років: у The Telegraph назвали терміни

14:26

Чи є загроза нового наступу окупантів на Харків: у ЗСУ відповіли

14:22

Репера Моргенштерна не пустили в ОАЕ: що сталося

14:19

День ангела в лютому 2024: як назвати новонародженого цього місяця

14:00

Перейшли в наступ з 3 напрямків: британська розвідка назвала головну ціль росіян

13:57

РФ може піти у велику атаку на Харківщині: Синєгубов назвав напрямокВідео

13:42

Гороскоп на завтра 28 січня: Скорпіону - нові друзі, Водолію - новини від родичів

13:16

У США затягують допомогу Україні, до Байдена їде Шольц: у Bloomberg дізналися деталі

13:11

Російська ДРГ розстріляла брата і сестру на Сумщині - ОВА

13:07

Лише люди з найгострішим зором знайдуть яблуко за 9 секунд: ілюзія для геніїв

12:42

Румунія відмовилася від участі в Євробаченні - 2024: що сталося

12:32

Ворог перейшов в наступ на ключовому напрямку: бригадний генерал розкрив деталі

12:27

Гороскоп Таро на лютий 2024: Ракам - гарна новина, Левам - сварка, Дівам - переїздВідео

12:06

Бунт республіканців, підігрів від Трампа та ультиматум Байдена: що відбувається у Техасі

11:58

Відступили з величезними втратами: полковник ЗСУ розповів про бої під Бахмутом

Реклама
11:56

Церковне свято 28 січня: заборони на день преподобного Юхима

11:19

У Польщі перекинувся автобус з українцями: що відомо про ДТП

10:38

Гості ніколи не здогадаються з чого він: найніжніший мус із манки за 10 хвилин

10:37

Нічна атака РФ: окупанти вдарили ракетою по дитсадку та підприємству в Слов'янськуВідео

10:36

США розмістять ядерну зброю у свого найпотужнішого союзника - The Telegraph

10:23

"Маніакальне переслідування незгодних": Галкін розповів, як РФ намагається позбавити його концертів за кордоном

09:53

РФ буде стурбована: хусити атакували танкер із російською нафтою - Bloomberg

09:31

На крок ближче до $61 млрд для України: у США досягли угоди щодо кордону - CNN

09:00

Будь-яке припинення вогню піде на користь РФ: в ISW назвали справжню мету Путіна

08:45

Путін не зупиниться: у Британії назвали умови підтримки України

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти