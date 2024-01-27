Нові військові комплекси для ЗСУ: в ОП назвали мету провокації з катастрофою Іл-76

РФ не надала доказів своєї версії катастрофи Іл-76, нагадав Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував катастрофу Іл-76 в РФ / Колаж: Главред, Фото: Facebook М.Подоляка, mil.ru

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що РФ навмисно вчинила провокацію з авіакатастрофою літака Іл-76 з метою вплинути на постачання в Україну західного озброєння.

Як підкреслив він в ефірі "Ми Україна", метою Кремля є зрив передачі Україні Заходом комплексів протиракетної оборони.

Він пояснив, що нове військове обладнання становить серйозну небезпеку для літаків РФ на лінії фронту. Тим самим кремлівський режим хоче створити враження, що нібито Україна скоює такі самі злочини, як і РФ.

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"Це війна, ми порушуємо якість конвенції, але Україна також. Давати ви будете менше звертати увагу на порушення Росією міжнародного гуманітарного права і конвенцій, які регламентують правила і звичаї війни", - пояснив резон РФ представник ОП.

Він також нагадав, що досі РФ не надала переконливих доказів своєї версії катастрофи Іл-76. При цьому також невідомо, хто або що перебувало на борту збитого літака.

"Росія активно протидіє розслідуванню. Чому?" - додав Подоляк.

Катастрофа Іл-76 у РФ

Раніше Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс щодо катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

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