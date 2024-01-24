'Факти - це головне': Зеленський прокоментував падіння Іл-76 в Росії

Президент провів нараду з командувачами, де обговорив ситуацію з літаком та обміном полоненими.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-prokommentiroval-padenie-il-76-v-rossii-10535966.html Посилання скопійоване

Зеленський відреагував на падіння Іл-76 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram, ОП

Росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями українського суспільства. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що потрібно встановини чіткі факти в справі. Володимир Зеленський провів нараду з головнокомандувачем і Генштабом щодо застосування Повітряних сил.

відео дня

"Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. "Факти" - це головне слово зараз", - зауважив президент.

За його словами, ГУР встановлює долю полонених, СБУ розслідує ситуацію, а МЗС України повідомлятиме партнерів про наявні дані. Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Падіння Іл-76

Нагадаємо, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми, загинули всі, хто перебував на борту - 75 осіб, зокрема 5 членів екіпажу. Інцидент стався біля хутора Кривого.

Також ГУР повідомило, що цього дня був запланований обмін полоненими між Росією та Україною. Обмін не відбувся на фоні інформації про падіння російського літака Іл-76. Відомості щодо наявності українських полонених на борту літака перевіряються.

Як повідомляв Главред, у російському літаку Іл-76 не було українських військовополонених, заявили джерела у Повітряних силах України виданню NV. Джерела зазначили, що цим літаком окупанти кілька разів на день підвозять боєприпаси на фронт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.