УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося

Яна Ставська
24 січня 2024, 15:15
Українська сторона поки не коментує падіння російського літака у Бєлгородській області.
Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
Великий транспортний літак Іл-76 упав у Бєлгородській області / Колаж Главреда. Фото: Телеграм "112", Міноборони Росії

Вранці 24 січня у Бєлгородській області упав російський Іл-76. Наразі невідомо ні те, що або кого віз літак, ні те, яким озброєнням він був збитий. Міноборони України після публікації ЗМІ про нібито причетність ЗСУ до збиття транспорту перевіряє дані і не дає містких коментарів, тоді як від російських пропагандистів - що очікувано - надходить суперечлива інформація про нібито українських військовополонених на борту.

Главред розбирається, що насправді сталося 24 січня у небі над Бєлгородською областю.

відео дня

Під час авіатрощі у Бєлгороді працювала російська ППО

Інформація про падіння Іл-76 зʼявилась у російському телеграм-каналі "112". Йшлося про, зокрема, загибель нібито 65 осіб. Ніяких доказів присутності на борту такої кількості людей російські "журналісти" не надавали.

При цьому напередодні губернатор області Гладков попереджав громадян про ракетну небезпеку й збиття БПЛА "літакового типу" над прикордонним регіоном.

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
Скріншот Главреда

Своєю чергою, "Українська правда", посилаючись на анонімні джерела, отримала нібито "підтвердження" від командування про збиття російського Іл-76, ним, за словами співрозмовників видання, транспортували зенітні ракети до С-300, якими обстрілювали Харківську область.

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
Скріншот: Перша приватна мемарня

Та вже невдовзі, коли російське Міноборони поширило "вкид" про українських військовополонених на борту, "Українська правда" прибрала анонімну інформацію про "підтвердження ЗСУ". Наразі, стверджують журналісти видання, "сайт тимчасово не працює через потужну DDoS-атаку".

У коментарі "Суспільному" в міністерстві оборони підкреслили, що інформацію про падіння Іл-76 перевіряють.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк відповів Reuters: "Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані".

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
Скріншот Главреда

Між Україною та Росією справді готувався обмін полоненими

Після падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

Речник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими між Україною та РФ, однак "наразі він не відбувається".

Координаційний штаб також повідомив, що і він, і інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію.

"До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Версія росіян про "військовополонених" щонайменше викликає сумніви

Варто зауважити, що Іл-76 - це військово-транспортний літак РФ, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Здатен перевозити 167 солдатів з особистою зброєю та всю номенклатуру бойової техніки повітрянодесантних підрозділів, а також велику частину техніки мотострілецьких дивізій.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що на кадрах з місця авіатрощі не видно тіл, водночас корпус літака "розлетівся" в повітрі від удару ракетою. А це, на думку Коваленка, може опосередковано вказувати, що Іл-76 таки міг перевозити саме боєприпаси до С-300.

"Зверніть увагу, що на полі немає ознак розкиданих тіл. Разом з екіпажем - 74 людини на борту, за версією Росії… Але на полі - жодного тіла. Версію (про транспортування ракет до С-300 - Главред) підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало полем, тобто - після падіння літака й удару об землю відбулась ще й потужна детонація боєкомплекту", - зазначив Коваленко.

"Вкид" пропагандистів РФ спростовують й OSINT-дослідники. Британська експертна спільнота наголошує, що Іл-76 "летів у північно-західному напрямку, тобто віддалявся від України". Отже, висновують дослідники, полонених на борту не було.

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
Скріншот Главреда

Український військовий Максим Колесніков, який пережив полон, назвав вкид росіян "брехнею".

"А ось перша 100% брехня про Іл. Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (три) супроводжуючих. Це повний ***. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь 20 (окупантів - Главред) з їхньою воєнною поліцією. Три охоронця… ага", - пояснив військовий.

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
Скріншот Главреда

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Росія може використати цю дезінформацію для виправдання вже вчиненого убивства українських військових у їхньому полоні. Тим паче, що головна редакторка Russia Today пропагандистської помийки Маргарита Симоньян опублікувала нібито перелік з прізвищами "загиблих українських бійців".

Памʼятайте: ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Ил-76 війна Росії та України пропаганда
Реклама

Головне за день

РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

15:45 Україна
Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося

15:15 Світ
"Сьогодні мав бути обмін полоненими": ГУР - про чутки навколо падіння Іл-76

"Сьогодні мав бути обмін полоненими": ГУР - про чутки навколо падіння Іл-76

14:27 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:27

РФ має вивести 300 тисяч солдат з України для нападу на НАТО - генерал Естонії

16:25

Несподіваний ефект: навіщо хитрі господині наклеюють скотч на совокВідео

16:22

"Проклята цвіль": Ольга Сумська розповіла, чому потрапила до лікарні

16:09

Таро-прогноз на повню 25 січня 2024: кого чекають гроші, а кого - проблемиВідео

15:59

Росія отримала мільйон боєприпасів: експерт розкрив загрози

Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталосяУсі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося
15:45

РФ видала повну маячню: експолонений пояснив, чому заяви про Іл-76 - брехня

15:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Східний напрямок два мікроавтобуси та позашляховик

15:31

Вдалося досягти згоди: Фіцо заявив, що Словаччина не заблокує допомогу Україні

15:28

Трубам прийде кінець: 3 речі, які категорично не можна змивати в раковину

Реклама
15:27

Зірку "Сам удома" в критичному стані госпіталізували

15:21

У США зробили заяву про масштабний наступ армії РФ: окупанти змінили тактику

15:19

Двері скриплять - чим змастити: прості засоби позбавлять моторошних звуків

15:18

Гетманцев в ручному режимі вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю банку "Конкорд"

14:27

"Сьогодні мав бути обмін полоненими": ГУР - про чутки навколо падіння Іл-76

14:07

Дружина Віктора Павліка показала, як їх намагаються посварити "доброзичливці"

14:06

РФ буде через аварію "Іл-76" ховати насильство над полоненими - радник мера Маріуполя

14:01

Головоломка для тих, у кого орлиний зір: треба знайти 4 зайві цифри за 5 секунд

14:00

Окупанти залучають свої "елітні" війська: Братчук розповів про бої на Херсонщині

13:40

Скандальний прем'єр Словаччини Фіцо прибув до України: усі подробиціВідео

13:37

Ось що буде, якщо стримувати чхання: лікар попередив про 3 можливі наслідкиВідео

Реклама
13:36

Авіакатастрофа Іл-76: чому не видно розкиданих тіл?Погляд

13:05

"Вирішила зробити щось кардинальне": Злата Огневич здивувала зміною іміджу

13:05

Російський літак "Іл-76" був збитий на зльоті - ЗМІ

13:00

РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році: експерт озвучив сценарій

12:57

Штаб по поводженню з військовополоненими зробив термінову заяву про падіння Іл-76

12:47

Ваш кіт може бути генієм: простий тест, який допоможе визначити IQ вашої кішки

12:44

Могилевська показала сімейну ідилію з "чоловіком" і дітьми в чарівному кліпі

12:00

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Змії - відпочиньте, Кролики - проявіть почуття

11:59

Може перетворитись на отруту: лікар розповів, скільки сала можна їсти на деньВідео

11:54

"З'явилися дві гострі проблеми": Жданов розповів, чому Захід затримує допомогу

11:53

Завдяки українцям, у Римі скасували концерт російського піаніста

11:38

Решітка для гриля засяє від 1 таблетки: як її очистити швидко і без мук

11:31

Телеканал ТЕТ відзначає 32 роки мовлення в ефірі новости компании

11:22

У Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76: що відомоВідео

11:18

Розкішні Гаррі і Меган з'явилися на прем'єрі фільму про Боба Марлі

11:09

Українка, яка розірвала світовий теніс: хто така Даяна ЯстремськаВідео

10:58

Експерт розповіла, чому потрібно додавати сіль до чаю: результат вас вразить

10:47

Церковне свято 25 січня: не надягайте чужий одяг, щоб уникнути біди

10:38

Чоловік блогерки Пренткович під виглядом волонтера відправився на Мальдіви

10:33

"Бавовна" під Маріуполем: відомі подробиці "прильоту" по підрозділу окупантів

Реклама
09:58

РФ готує потужну атаку: експерт назвав терміни нового ракетного удару росіян

09:56

Можуть "відрізати" світло за чужі борги: хто з українців під загрозою

09:45

Серйозніше, ніж два роки тому: Кулеба розповів про ускладнення на фронті

09:33

Брітні Спірс вигнали з готелю за непристойну поведінку: що сталося

09:19

Маломуж розповів, скільки F-16 потрібно Україні, щоб переломити ситуацію на фронті

09:15

Популярна блогерка постраждала через атаку росіян на Київ

09:02

Як українцям отримати 10,8 тисяч грн допомоги від ООН: детальна інструкція

09:00

У хороших господинь завжди стоїть стакан з оцтом в холодильнику: в чому хитрість

09:00

Росія здатна поглинути дві країни колишнього СРСР та напасти на Балтію з Білорусі – ЖдановЕксклюзив

08:40

Росія намагається вийти з позиційної війни: названо головну проблему окупантів

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти