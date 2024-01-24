Усі версії падіння Іл-76 під Бєлгородом: що насправді сталося

Українська сторона поки не коментує падіння російського літака у Бєлгородській області.

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Великий транспортний літак Іл-76 упав у Бєлгородській області / Колаж Главреда. Фото: Телеграм "112", Міноборони Росії

Вранці 24 січня у Бєлгородській області упав російський Іл-76. Наразі невідомо ні те, що або кого віз літак, ні те, яким озброєнням він був збитий. Міноборони України після публікації ЗМІ про нібито причетність ЗСУ до збиття транспорту перевіряє дані і не дає містких коментарів, тоді як від російських пропагандистів - що очікувано - надходить суперечлива інформація про нібито українських військовополонених на борту.

Главред розбирається, що насправді сталося 24 січня у небі над Бєлгородською областю.

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Під час авіатрощі у Бєлгороді працювала російська ППО

Інформація про падіння Іл-76 зʼявилась у російському телеграм-каналі "112". Йшлося про, зокрема, загибель нібито 65 осіб. Ніяких доказів присутності на борту такої кількості людей російські "журналісти" не надавали.

При цьому напередодні губернатор області Гладков попереджав громадян про ракетну небезпеку й збиття БПЛА "літакового типу" над прикордонним регіоном.

Скріншот Главреда

Своєю чергою, "Українська правда", посилаючись на анонімні джерела, отримала нібито "підтвердження" від командування про збиття російського Іл-76, ним, за словами співрозмовників видання, транспортували зенітні ракети до С-300, якими обстрілювали Харківську область.

Скріншот: Перша приватна мемарня

Та вже невдовзі, коли російське Міноборони поширило "вкид" про українських військовополонених на борту, "Українська правда" прибрала анонімну інформацію про "підтвердження ЗСУ". Наразі, стверджують журналісти видання, "сайт тимчасово не працює через потужну DDoS-атаку".

У коментарі "Суспільному" в міністерстві оборони підкреслили, що інформацію про падіння Іл-76 перевіряють.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк відповів Reuters: "Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані".

Скріншот Главреда

Між Україною та Росією справді готувався обмін полоненими

Після падіння російського Іл-76 у Бєлгородській області РФ низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оборони Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

Речник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими між Україною та РФ, однак "наразі він не відбувається".

Координаційний штаб також повідомив, що і він, і інші профільні структури збирають та аналізують всю необхідну інформацію.

"До оприлюднення офіційних заяв або коментарів уповноваженими особами або органами закликаємо ЗМІ та громадян утриматися від поширення неперевіреної інформації.

Версія росіян про "військовополонених" щонайменше викликає сумніви

Варто зауважити, що Іл-76 - це військово-транспортний літак РФ, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Здатен перевозити 167 солдатів з особистою зброєю та всю номенклатуру бойової техніки повітрянодесантних підрозділів, а також велику частину техніки мотострілецьких дивізій.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу, що на кадрах з місця авіатрощі не видно тіл, водночас корпус літака "розлетівся" в повітрі від удару ракетою. А це, на думку Коваленка, може опосередковано вказувати, що Іл-76 таки міг перевозити саме боєприпаси до С-300.

"Зверніть увагу, що на полі немає ознак розкиданих тіл. Разом з екіпажем - 74 людини на борту, за версією Росії… Але на полі - жодного тіла. Версію (про транспортування ракет до С-300 - Главред) підтверджує те, що від літака після падіння нічого не залишилося, а частини його фюзеляжу розкидало полем, тобто - після падіння літака й удару об землю відбулась ще й потужна детонація боєкомплекту", - зазначив Коваленко.

"Вкид" пропагандистів РФ спростовують й OSINT-дослідники. Британська експертна спільнота наголошує, що Іл-76 "летів у північно-західному напрямку, тобто віддалявся від України". Отже, висновують дослідники, полонених на борту не було.

Скріншот Главреда

Український військовий Максим Колесніков, який пережив полон, назвав вкид росіян "брехнею".

"А ось перша 100% брехня про Іл. Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (три) супроводжуючих. Це повний ***. Коли мене везли літаком з Брянську в Бєлгород, то на 50 полонених було десь 20 (окупантів - Главред) з їхньою воєнною поліцією. Три охоронця… ага", - пояснив військовий.

Скріншот Главреда

На думку радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Росія може використати цю дезінформацію для виправдання вже вчиненого убивства українських військових у їхньому полоні. Тим паче, що головна редакторка Russia Today пропагандистської помийки Маргарита Симоньян опублікувала нібито перелік з прізвищами "загиблих українських бійців".

Памʼятайте: ворог активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства.

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