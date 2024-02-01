Катастрофа Іл-76: опубліковано перші супутникові фотознімки

Авіакатастрофа Іл-76 у Бєлгородській області Росії сталася 24 січня. У російських ЗМІ стверджують, що на борту літака перебували українські військовополонені. Сьогодні, 1 січня, "Схеми" у своєму Telegram-каналі опублікували перші знімки із супутників.
На знімках можна побачити місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом. Слід, який залишило судно під час падіння, становить приблизно 500 метрів.
Показала ці знімки 31 січня компанія Planet Labs.
Детальніше розглянути місце аварії борту біля села Яблонове в РФ можна нижче.
Нагадаємо, представник ГУР України Андрій Юсов не так давно повідомив, що Росія не виявляє готовності передати Україні тіла нібито загиблих українських військових під час авіакатастрофи.
Падіння Іл-76
Як повідомляв Главред, Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс з приводу катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.
Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.
Також президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.
До того ж, у Головному управлінні розвідки повідомляють, що про перебування українських військовополонених на борту російського Іл-76, що розбився 24 січня під Бєлгородом, стверджує лише Росія. При цьому, окупанти не виявляють готовності передати Україні тіла.
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