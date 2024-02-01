24 січня під Бєлгородом Російської Федерації сталося падіння військово-транспортного літака Іл-76.

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Катастрофа Іл-76: опубліковано перші супутникові фотознімки / колаж: Главред, фото: РосЗМІ

Авіакатастрофа Іл-76 у Бєлгородській області Росії сталася 24 січня. У російських ЗМІ стверджують, що на борту літака перебували українські військовополонені. Сьогодні, 1 січня, "Схеми" у своєму Telegram-каналі опублікували перші знімки із супутників.

На знімках можна побачити місце падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом. Слід, який залишило судно під час падіння, становить приблизно 500 метрів.

Показала ці знімки 31 січня компанія Planet Labs.

відео дня

Детальніше розглянути місце аварії борту біля села Яблонове в РФ можна нижче.

Нагадаємо, представник ГУР України Андрій Юсов не так давно повідомив, що Росія не виявляє готовності передати Україні тіла нібито загиблих українських військових під час авіакатастрофи.

Катастрофа Іл-76: опубліковано перші супутникові фотознімки / Схеми

Катастрофа Іл-76: опубліковано перші супутникові фотознімки / Схеми

Падіння Іл-76

Як повідомляв Главред, Кирило Буданов розкрив несподіваний нюанс з приводу катастрофи Іл-76 у РФ. Ситуація з падінням Іл-76 у РФ залишається до кінця незрозумілою, підкреслив начальник ГУР.

Низка російських ЗМІ поширили заяви російських чиновників про те, що на борту Іл-76 нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. У ГУР підтвердили лише те, що на 24 січня планувався обмін полоненими і він поки що не відбувається.

Також президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що росіяни грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями українського суспільства. Президент наголосив, що потрібно встановити чіткі факти в інциденті.

До того ж, у Головному управлінні розвідки повідомляють, що про перебування українських військовополонених на борту російського Іл-76, що розбився 24 січня під Бєлгородом, стверджує лише Росія. При цьому, окупанти не виявляють готовності передати Україні тіла.

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