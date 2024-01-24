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У Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76: що відомо

Анна Ярославська
24 січня 2024, 11:22оновлено 24 січня, 12:32
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив авіакататрофу.
​ Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ ​
Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ / Колаж: Главред, фото: Телеграм

У середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули.

Першим про падіння літака повідомив російський Телеграм-канал 112 з посиланням на джерела.

За даними каналу, авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів.

відео дня

На каналі спочатку повідомили, що на борту літака було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 з них члени екіпажу).

Також в мережі публікують кадри з місця аварії літака Іл-76 під Білгородом:

Кадри з місця падіння Іл-76
Кадри з місця падіння Іл-76 / Фото: Телеграм-канал 112
Місце аварії Іл-76
Місце аварії Іл-76 / Фото: Телеграм-канал 112
Місце аварії Іл-76
Місце аварії Іл-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Бєлгородські пабліки публікують відеозапис аварії. Судячи з силуету, це дійсно Іл-76 - він падає з великою швидкістю і вибухає.

Дивіться відео - Момент падіння літак Іл-76 потрапив на камери:

Скріншот

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив авіакататрофу. За його словами, інцидент стався в Корочанському районі. Гладков повідомив, що на місці працюють слідча група і співробітники МНС.

Тим часом Українська правда з посиланням на джерела в Силах оборони пише, що "падіння" російського Іл-76 — це робота ЗСУ.

"Також в Генштабі нам повідомили, що літак перевозив ракети в комплекси С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Про те, що Іл-76, який впав під Бєлгородом, перевозив ракети для С-300, пише і видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

У Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76: що відомо
Скріншот УП

У Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони. Там заявили, що "ще з’ясовують інформацію", пише Суспільне.

Варто зазначити, що російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляють, що на борту Іл-76 нібито були українські полонені.

"На борту Іл-76, що впав, перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, що перевозяться в Білгородську область для обміну, 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих", - пише РИА Новости.

Літак Іл-76 - що про нього відомо і для чого призначений

Іл-76-це радянський та російський важкий військово-транспортний літак, розроблений в ОКБ Іллюшина за проектом і під керівництвом Г.В. Новожилова. Літак здійснив свій перший політ у березні 1971 року, а початком експлуатації став 1975 рік.

Саме Іл-76 став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами.

Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки (БМД, БТР тощо), яку з цих літаків можна навіть десантувати з повітря.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ, військові Іл-76 перевозять ударні дрони "Шахед" з Ірану до РФ.

Приблизна вартість літака - $27 млн.

Що відомо про літак Іл-76
Що відомо про літак Іл-76 / Фото: факти

Як повідомляв Главред, восени 2023 року в Таджикистані розбився російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Він спалахнув прямо під час зльоту з військового аеродрому в Душанбе.

Нагадаємо, в ГУР розповіли деталі знищення ТУ-22М3 на аеродромі Сольці.

Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили Ту-22М3 і вивели з ладу ще два літаки. В ході операції вони зазнали важких втрат.

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