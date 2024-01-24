У Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76: що відомо

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив авіакататрофу.

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Іл-76 впав у Бєлгородській області РФ / Колаж: Главред, фото: Телеграм

У середу, 24 січня, російські ЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ впав військово-транспортний літак Іл-76. За попередніми даними, люди, які були на борту, загинули.

Першим про падіння літака повідомив російський Телеграм-канал 112 з посиланням на джерела.

За даними каналу, авіакатастрофа, ймовірно, сталася біля хутора Кривого. Уламки літака розлетілися на кілька кілометрів.

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На каналі спочатку повідомили, що на борту літака було 63 людини. Пізніше з'явилася інформація, що на борту Іл-76 перебували 75 осіб (5 з них члени екіпажу).

Також в мережі публікують кадри з місця аварії літака Іл-76 під Білгородом:

Кадри з місця падіння Іл-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Місце аварії Іл-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Місце аварії Іл-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Бєлгородські пабліки публікують відеозапис аварії. Судячи з силуету, це дійсно Іл-76 - він падає з великою швидкістю і вибухає.

Дивіться відео - Момент падіння літак Іл-76 потрапив на камери:

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив авіакататрофу. За його словами, інцидент стався в Корочанському районі. Гладков повідомив, що на місці працюють слідча група і співробітники МНС.

Тим часом Українська правда з посиланням на джерела в Силах оборони пише, що "падіння" російського Іл-76 — це робота ЗСУ.

"Також в Генштабі нам повідомили, що літак перевозив ракети в комплекси С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Про те, що Іл-76, який впав під Бєлгородом, перевозив ракети для С-300, пише і видання РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Скріншот УП

У Міноборони України наразі не можуть підтвердити, що літак уразили українські Сили оборони. Там заявили, що "ще з’ясовують інформацію", пише Суспільне.

Варто зазначити, що російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомляють, що на борту Іл-76 нібито були українські полонені.

"На борту Іл-76, що впав, перебували 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, що перевозяться в Білгородську область для обміну, 6 членів екіпажу літака і 3 супроводжуючих", - пише РИА Новости.

Літак Іл-76 - що про нього відомо і для чого призначений

Іл-76-це радянський та російський важкий військово-транспортний літак, розроблений в ОКБ Іллюшина за проектом і під керівництвом Г.В. Новожилова. Літак здійснив свій перший політ у березні 1971 року, а початком експлуатації став 1975 рік.

Саме Іл-76 став першим в історії СРСР військово-транспортним літаком з турбореактивними двигунами.

Ці повітряні судна використовуються Росією для перекидання як особового складу, так і важкої техніки (БМД, БТР тощо), яку з цих літаків можна навіть десантувати з повітря.

За словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ, військові Іл-76 перевозять ударні дрони "Шахед" з Ірану до РФ.

Приблизна вартість літака - $27 млн.

Що відомо про літак Іл-76 / Фото: факти

Як повідомляв Главред, восени 2023 року в Таджикистані розбився російський військово-транспортний літак Іл-76МД. Він спалахнув прямо під час зльоту з військового аеродрому в Душанбе.

Нагадаємо, в ГУР розповіли деталі знищення ТУ-22М3 на аеродромі Сольці.

Розвідники прорвалися в глибокий тил противника, знищили Ту-22М3 і вивели з ладу ще два літаки. В ході операції вони зазнали важких втрат.

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