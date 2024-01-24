"Сьогодні мав бути обмін полоненими": ГУР - про чутки навколо падіння Іл-76

Нині ГУР перевіряє інформацію про присутність полонених на борту російського літака.

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В ГУБ підтвердили, що сьогодні мав відбуватися обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: росЗМІ, СБУ

У середу, 24 січня, повинен був відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Про це офіційно заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі Радіо Свобода.

Він додав, що нині цей обмін не відбувається. Таку заяву Юсов зробив на фоні інформації про падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

"Я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається", – сказав він. відео дня

Нині в ГУР не можуть підтвердити, чи були на борту українські військовополонені, ця інформація перевіряється.

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