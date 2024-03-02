Великий вузол на сході: РФ націлилася на захоплення панівної висоти

Для окупаційної армії РФ Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, каже Михайло Макарук.

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ЗСУ стримують ворога на сході / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

У разі окупації міста Часів Яр Донецької області ворог зможе обстрілювати Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ, заявив командир батальйону ударних безпілотників 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко на псевдо "Ахіллес".

"У разі якщо противник окупує населений пункт Часів Яр, це панівна висота. У результаті цього він зможе обстрілювати Костянтинівку, Дружківку, навіть до Краматорська. І утворювати потужний плацдарм для подальшої окупації вже інших населених пунктів, починаючи з Костянтинівки", - наголосив він у проєкті "Спостережний пост".

Український військовий також говорить про те, що російським окупантам не вдасться реалізувати такий задум.

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"Чи вдасться противнику найближчим часом реалізувати задум, який перед ним стоїть (повернути втрачені позиції, а також окупувати місто Часів Яр - ред.), на моє переконання - ні, цього зробити противнику не вдасться", - зазначив Федоренко.

Бої на підступах до Часового Яру

Своєю чергою речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук стверджує, що для окупаційної армії Часовий Яр набагато важливіший за Бахмут, адже це вихід на висоти, з яких видно всю Костянтинівку і Дружківку.

За його словами, від довколишніх сіл Богданівка та Іванівське залишилося тільки місце на карті. При цьому внаслідок ударів РФ у місті Часів Яр не залишилося жодної вцілілої будівлі, додав Макарук.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої. Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції". Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми. При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни прориваються на Часів Яр. Ілля Євлаш повідомив, що поблизу Часового Яру зведено кілька кіл оборони.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Зараз тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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