'Політика Америки': експерт розкрив песимістичний сценарій закінчення війни в Україні

Валентин Бадрак зазначив, що песимістичні прогнози найбільше пов’язані з американською політикою.

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Бадрак розповів, коли і як може закінчитись війна в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 18 окрема бригада армійської авіації

Західна преса і заяви певних західних діячів не залишають підстав сподіватися, що це закінчиться в 2024 році, і готують морально нас до "війни на роки". На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, директором Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, письменником Валентином Бадраком. Він розповів про свої песимістичні та оптимістичні прогнози, коли може закінчитися війна.

"Оптимістичні прогнози передбачають, по-перше, несподівані події в Росії, які є можливими. Реакція Путіна на ходу Пригожина засвідчила, що він передусім боїться заколоту. Путін боявся того, що на Москву йде не той Пригожин, із яким він домовлявся, а той, який домовився, наприклад, із американцями. Тому Путін злякався і швидко втік. І зараз більше за все він боїться заколоту", - зазначив Бадрак.

По-друге, оптимістичні прогнози можуть бути пов’язані з ліквідацією частини путінського військово-політичного керівництва, вважає експерт.

"По-третє – з тим, що схаменеться Трамп, і ми отримаємо одразу величезну кількість озброєння, і це може дуже серйозно вплинути на перебіг подій. Або, наприклад, якщо Європа застосує потужні економічні можливості, і це так само можливо", - додав він.

Експерт також зазначив, що песимістичні прогнози найбільше пов’язані з американською політикою.

"Чи може це призвести до найгіршого - не знаю. Залежить від стійкості української нації, від готовності народу діяти, безвідносно від влади. Наведу приклад Ірпеня, маленького містечка під Києвом, де ніхто не готував територіальну борону, хоча владу закликали це робити з усіх трибун. Але спротив у 2022-у піднявся самостійно. 57 осіб, які піднялися, створили територіальну оборону Ірпеня. Попри те, що ЗСУ відійшли за річку Ірпінь, ці 57 осіб, яких через кілька днів стало близько 200, відбили у противника певну техніку та тримали третину Ірпеня і не відступили", - пояснив Бадрак.

Він вважає, що це історія про спротив і націю. Якщо всі приблизно так будуть діяти, кожен на своїй ділянці, тоді до найгіршого не дійде.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Нагадаємо, що Валентин Бадрак розповів, що Росія назавжди втратить Чорноморський флот. Експерт впевнений, що Чорноморський флот Україна знищить власними дронами, власними системами і власними ракетами.

Російський диктатор Путін може оголосити про новий масштабний наступ після виборів в Росії. Як тільки статичні бої почнуться на лінії зіткнення, це буде початком великої підготовки окупантів до нової стратегічної наступальної операції.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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