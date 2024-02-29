ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках - Сирський

Сирський зазначив, що головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі та техніці.

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Сирський назвав головні задачі бійців на Донеччині / Колаж Главред, фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Бригади Збройних Сил України активно ведуть бої проти переважаючих сил противника на Курахівському та Авдіївському напрямках фронту. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

"Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці, але вперто продовжує атакувати наші позиції, іноді має успіх на окремих ділянках", — йдеться в повідомленні.

Олександр Сирський наголосив, що його головне завдання полягає в тому, щоб використати бойові можливості озброєння і військової техніки підрозділів Сил оборони України для завдання російським військам максимальних втрат, знищення великох кількості бронетехніки та артилерії противника.

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Він також наголосив на тому, що необхідно утримати займані позиції та відновити положення там, де українські підрозділи були змушені відступити. Крім того, для посилення оборони на головних напрямках потрібно грамотно розподіляти наші резерви.

"Під час роботи з командирами бригад основну увагу звертаю на те, як організована робота на пунктах управління щодо вогневого ураження противника, на своєчасність та адекватність прийнятих рішень відповідно до обстановки, яка склалася та на підтримання постійної взаємодії між частинами та підрозділами. Пишаюся нашими військовослужбовцями", — наголосив Головнокомандувач ЗС України.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Речник Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українським військовим вдається збивати російські військові літаки на значній відстані.

Російські окупаційні війська, ймовірно, планують скористатися відсутністю добре захищених позицій українських військ на Авдіївському напрямку та збільшити інтенсивність атак. Про це йдеться у повідомленні британської розвідки.

Російські війська, у рамках штурмових операцій на Куп'янському напрямку, намагаються створити плацдарм для майбутнього просування до річки Оскіл та для наступу на Куп'янськ.

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