Позиції переходять із рук в руки: боєць ЗСУ розповів про ситуацію під Авдіївкою

Боєць ЗСУ зазначає, що росіяни провдодять наступальні операції з метою прориву лінії оборони українських військ в сторону Вугледара.

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Боєць ЗСУ розповів про ситуацію в районі Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Після виведення українських військових із Авдіївки росіяни намагаються перехопити ініціативу на цьому напрямку фронту. Наразі тривають важкі бої. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Росіяни розраховували на те, що ми виходячи з міста будемо відступати хаотично, що будуть проблеми, що буде втрачений зв'язок між підрозділами на місцях. Окупанти намагалися прорвати лінію оборони в бік Вугледара. Наразі тривають дуже серйозні бої. Позиції на цьому напрямку до повної стабілізації так і будуть переходити з рук в руки", - зауважив Тимочко.

Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Він додав, що на певному тактичному рівні ми можемо досягати успіхів, проте російська армія також може мати тимчасові перемоги, доки не втратить можливість інерційного руху.

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"А ми зі своєї сторони, коли вже буде стабілізовано робота на цьому напрямку, коли буде визначено завдання, буде зрозуміло скільки ще потрібно резервів, додаткових сил і засобів, щоб вирівняти цю ситуацію тому, що Авдіївський напрямок варто тримати на рівні з Бахмутським", - наголосив Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

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