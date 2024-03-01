Росіяни здійснили 'потужний ривок' на Часів Яр: у ЗСУ розкрили небезпеку на фронті

Ілля Євлаш повідомив, що поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони.

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Окупанти націлились на Часів Яр / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: deepstatemap

Керівник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що російська окупаційна армія робить "потужний ривок" на Часів Яр на Донеччині. Загарбники акумулюють свої сили на сході України.

За його словами, РФ розглядають це місто як ключовий для подовження наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов’янську агломерацію. Окупанти не шкодують зусиль та шукають слабкі місця, наголошує Євлаш. За навіть найменшої нагоди десь прорвати оборону - "окупанти посилюють свої угруповання і вдаються до штурмових дій".

"Станом на зараз це можна вважати одним із потужних їхніх ривків на Часів Яр… Доступ до Часового Яру відкриє ворогу дорогу для подовження їхніх наступальних дій, плацдарм для наступу на Костянтинівку. Звичайно, що основна ціль в Донецькій області - це Краматорсько-Слов’янська агломерація", - розповів військовий для "Радіо Свобода". відео дня

Поблизу Часового Яру зведено декілька кіл оборони. Тут є протитанкові і протипіхотні мінні поля, насипи і протитанкові вали для перешкоджання просуванню важкої техніки російської армії.

"До оборони Часового Яру готувалися давно, ще коли противник зміг захопити Бахмут. Звичайно, було зрозуміло, що необхідно обладнувати додаткові рубежі оборони, більш вигідні. Оскільки найбільший наступний населений пункт на цьому на цьому напрямку був Часів Яр", - наголосив Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що представник Легіону Свободи повідомив, що РФ проривається на півдні, ситуація різко загострилася. На Запорізькому напрямку ворог постійно накриває вогнем всю лінію фронту, використовуючи бронетехніку для підтримки своїх штурмових груп.

Боєць ЗСУ Іван Тимочко розповів про ситуацію під Авдіївкою. Військовослужбовець вважає, що важливо утримувати Авдіївський напрямок на тому ж рівні, що й Бахмутський напрямок. Наразі тривають важкі бої.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на кількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі та техніці.

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