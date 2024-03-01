'Другий фронт': експерт розкрив, на яку країну і якими силами Росія готує напад

Валентин Бадрак повідомив, що Прибалтика вже зараз готує оборону, адже вони самі визнають загрозу з боку РФ.

https://glavred.net/ukraine/drugiy-front-ekspert-nazvav-yaki-krajini-v-zoni-riziki-napadu-rosiji-10546385.html Посилання скопійоване

РФ готується до нової війни / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: Міноборони РФ

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, директором Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, письменником Валентином Бадраком. Він розповів, чи є неминучою війна Росії із НАТО або Європою. Експерт спрогнозував, на яку країну і якими силами Москва попре.

Бадрак вважає, що росіянам вигідний другий фронт. Росіяни можуть здійснити наступ на Балтійські країни, Фінляндію та Польщу. Це найбільш вигідні варіанти для РФ.

"НАТО, звісно, буде відповідати, але саме зараз Альянс не готовий воювати. Це одна з причин, чому в НАТО шукають рішення для озброєння України. НАТО буде готовий воювати приблизно з 2027 року, як і Польща буде готова воювати з 2027 року. А зараз вони дуже слабенькі. Зальоти гелікоптерів на польську територію, прильоти ракет у Польщу й Румунію - це все тестування. У НАТО ніяк не відреагували, вони бояться реагувати", - зазначив Бадрак.

Експерт повідомив, що Прибалтика зараз готує оборону, вони самі визнають загрозу з боку РФ.

"Буквально нещодавно була велика стаття на цю тему у виданні Time, де вони кажуть, що будують ці укріплення не для того, щоб зупинити Росію, а щоб уповільнити хід Росії і надати можливість НАТО розгорнутися. Путіну важливо почати війну з НАТО і потім перейти до перемовин. Ось чого хоче Путін. Зараз Росія вивчає, наскільки Альянс заляканий. А маркером для Москви є те, як НАТО озброює Україну", - пояснив він.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Валентин Бадрак оцінив загрозу замороження війни. Він вважає, що заморожування війни може призвести до ще кривавішої та масштабнішої війни у майбутньому, можливо через два роки. Російська армія матиме значні ресурси.

Експерт пояснив, що означає втрата ВДК Цезар Куніков. За 2023 рік Україна досягла потужного результату, поступово відрізаючи логістичний шлях окупантів через Крим. Зараз в РФ залишилося дев'ять ВДК: чотири - вже знищили Сили оборони України.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.