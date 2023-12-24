Путін досі пробує досягти цілей 2022 року: окупанти 'пруть' на Часів Яр

У російських військ є значні успіхи у просуванні на окремих напрямках, зауважують аналітики DeepState.

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Росія пішла у новий наступ /Колаж Главреда, фото: 32-а окрема механізована бригада, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Російські війська все ще намагаються досягти поставлених Путіним цілей 2022 року. Ворог пробує підійти до Часового Яру, водночас OSINT-аналітики підтверджують просування окупантів у Богданівці.

Як повідомляють експерти DeepState, на цьому напрямку РФ не полишає спроб закріпитися у Синьківці, біля Іванівки тривають жорсткі піхотні бої. Ворог мав значні успіхи на схід від Тернів. Важка ситуація в Серебрянському лісництві, ворог наступає біля ЛЕП та південніше неї.

Бахмутський напрямок

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Росіяни проводять активну наступальну операцію шириною 22 км, ціллю якої є Часів Яр. У Богданівці ворог зумів просунутися на 300-500 метрів в глибину села. Північніше села ЗС РФ сильно закріпилися в посадках.

Паралельно ворог посилює тиск на Іванівське.

"Ворог приймає серйозних заходів для відкидання Сил Оборони. Ціль, яка була поставлена ще рік тому, є досі для них актуальною", - стверджують аналітики.

Авдіївський напрямок

Ворог активізувався між залізниць, ціль - підійти поближче до Очеретиного.

"Кожен день ворог заходить в Степове і кожен день отримує на горіхи. При цьому всьому, піхота противника не відмовляється піти на утилізацію", - описують ситуацію експерти.

Вдалося відбити один масований штурм окупантів.

Запорізький напрямок

Ворог продовжує "м'ясні штурми" біля Роботиного, змін наразі не зафіксовано. Втрати противника колосальні.

Таврійський напрямок

У Кринках ворог продовжує втрачати людей і техніку. Підбиття російських Су є хорошим успіхом, який має вплинути на частоту застосування росіянами КАБів, переконані аналітики.

Ситуація на фронті

Поки Захід сперечається щодо подальшої підтримки України, Росія скористалася наявними розбіжностями у політичних колах і пішла в новий наступ на сході та півдні України.

Як писала WP, через скорочення військової допомоги від США українські артилеристи на фронті починають відчувати серйозні труднощі з запасами боєприпасів.

На півдні відбито 17 штурмів ворога на лівому березі Дніпра Херсонської області. Зазнавши втрат, противник відійшов на колишні позиції. Триває потужна контрбатарейна боротьба, де окупаційним військам завдається вогневе ураження по місцях дислокації, позиціях та тилах.

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