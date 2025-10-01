Рус
Критична ситуація на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ відреагували

Віталій Кірсанов
1 жовтня 2025, 08:29
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на окупованій ЗАЕС стала критичною.
Що сказали в МАГАТЕ про ситуацію на ЗАЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії співпрацює з обома сторонами війни в Україні, щоб якнайшвидше відновити зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російською окупацією. Про це заявив глава агентства Рафаель Гроссі, передає Reuters.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація на окупованій ЗАЕС стала критичною, адже російські атаки заважають відновленню електропостачання, яке необхідне для охолодження реакторів і запобігання розплавленню.

"Уже сьомий день - і раніше, до речі, не було такого - аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго", - зазначив глава держави.

За його словами, Україна має інформацію, що один із генераторів вийшов із ладу, оскільки росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

"І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими і з Міненерго. Я доручив уряду - Міністерству енергетики України разом із Міністерством закордонних справ - привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", - наголосив Зеленський.

Критична ситуація на Запорізькій АЕС: у МАГАТЕ відреагували
Які можливі наслідки відключення ЗАЕС від електропостачання - думка експерта

Як писав Главред, у разі повної втрати електропостачання на Запорізькій АЕС до розплавлення активної зони може залишатися близько 27 годин. У разі аварії радіоактивна хмара може накрити не тільки Україну, а й Кубань, Польщу та країни Балтії. Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в інтерв'ю Oboz.ua пояснила, що поки станція під'єднана до об'єднаної енергосистеми, вона має змогу споживати електроенергію для власних потреб - роботи систем безпеки та насосів. Однак у разі втрати зовнішнього живлення може статися серйозна аварія, подібна до тієї, що сталася на Фукусімі, коли відбулося розплавлення активної зони.

"Але після Фукусіми на ЗАЕС на випадок втрати зовнішнього енергопостачання встановили резервні дизель-генератори, які здатні знімати з реакторів тепло. Однак заковика в тому, що при кожному реакторі є ще й шість приреакторних басейнів витримки, в яких міститься відпрацьоване паливо, не рахуючи сухого сховища, де паливо - в контейнерах. Саме тому для того, щоб системи безпеки працювали, потрібне зовнішнє енергопостачання. Згідно з нормативами, дизель-генератори повинні мати запас палива на 10 днів. Скільки на ЗАЕС реально, я не знаю", - сказала Кошарна.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Запорізьку атомну електростанцію вже шість днів відключено від української енергосистеми, що становить серйозну загрозу ядерній та радіаційній безпеці. Обмежені запаси палива і зволікання з відновленням зовнішнього електропостачання можуть мати катастрофічні наслідки для України і всієї Європи, повідомили в Держатомрегулюванні.

Через дії Росії ЗАЕС станом на 27 вересня залишалася без електрики четверту добу, і, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Москва готується привласнити станцію.

Такої тривалої відсутності живлення на об'єкті ще не було, що викликає занепокоєння у МАГАТЕ. Як зазначає The Guardian, аварійні генератори підтримують роботу систем охолодження і безпеки після відключення останньої лінії електропередач 23 вересня о 16:56 з боку Росії.

Про джерело: МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії - міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню з будь-якою воєнною метою, включно з ядерною зброєю, повідомляє Вікіпедія.

