Переможниця "Мастер Шеф" з'явилась у військовій формі - що вона повідомила

Наталія Нікішина поділилася підсумками року.

Наталя Нікішина у військовій формі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Нікішина

Наталія Нікішина опублікувала фото у військовій формі

Яке рішення вона прийняла у 2025 році

Переможниця 14-го сезону "Мастер Шеф" Наталія Нікішина несподівано з'явилася на фотографіях у військовій формі. У своєму Instagram вона підбила підсумки року.

25-річна Нікішина зізналася, що нерідко була шокована сміливістю власних рішень - як зважених, так і імпульсивних.

Наталя Нікішина - військова підготовка / фото: instagram.com, Наталя Нікішина

"Цей рік був різний. Не з тих, де все рівно і передбачувано. Було багато внутрішніх рішень, які не завжди хотілося ухвалювати, і досвідів, які точно мене змінили. Я взагалі шокована своїми рішеннями: виваженими, а інколи імпульсивними", - зізналася Наталя.

Проте найголовнішим звершенням 2025 року дівчина виділила проходження військової підготовки. Саме під час нього кулінарка носила військову форму. За словами переможниці "Мастер Шефа", цей досвід змінив її ментально.

Наталя Нікішина - Мастер Шеф / фото: instagram.com, Мастер Шеф

"Базова військова підготовка стала однією зі знакових подій цього року. Вплинула на моє мислення, на почуття відповідальності, на розуміння себе і свого місця. На те, як я дивлюся на силу, страх і витримку - свою і чужу. Цей рік навчив мене не романтизувати складне, але й не знецінювати те, що проходжу. Знецінення взагалі стало випробуванням цього року, але я впоралася. Навчив бути чесною із собою. І поменше відкладати життя "на потім", - підсумувала Нікішина.

Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проекту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

