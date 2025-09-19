Рус
Повернення Запорізької АЕС під контроль України: Кремлю поставили ультиматум

Даяна Швець
19 вересня 2025, 08:40
Україна розглядає такий жест як важливий крок до відновлення ядерної безпеки та наполягає на подальшому посиленні тиску на Росію.
Росію закликали деокупувати ЗАЕС

Коротко про головне:

  • Генконференція МАГАТЕ закликала Росію деокупувати ЗАЕС
  • 62 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію, в якій вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну електростанцію під український контроль. Про ухвалене рішення повідомило Міністерство енергетики України.

Документ під назвою "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні" підтримали 62 держави-члени. У ньому міститься заклик до Москви негайно вивести війська та інший неуповноважений персонал із території ЗАЕС, провести її демілітаризацію та повернути повний контроль Києву.

Резолюцію підготувала Україна спільно з міжнародними партнерами. Вона стала черговим сигналом світової спільноти про те, що дії Росії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усієї Європи.

Окремим пунктом підкреслюється необхідність, щоб усі ядерні об’єкти в Україні залишалися під суверенним контролем уповноважених українських структур. Також документ підтверджує мандат та безперервну діяльність місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, попри намагання РФ перешкоджати її роботі.

ЗАЕС

У Міністерстві енергетики наголосили: присутність експертів МАГАТЕ дає можливість фіксувати кожну загрозу чи атаку та виносити їх на міжнародний рівень.

У резолюції згадуються також російські обстріли Чорнобильської зони та пошкодження захисної інфраструктури, що може мати небезпечні наслідки для світової ядерної безпеки.

В українському уряді вважають цей документ важливим кроком до відновлення ядерної безпеки та наполягають на посиленні тиску на Росію для виконання рішень МАГАТЕ й повернення ЗАЕС під повний контроль України.

"Ми вдячні кожній країні, яка підтримала цей важливий документ. 62 голоси 'за' - це чітка позиція цивілізованого світу: ядерний тероризм є неприйнятним, а окупована Росією Запорізька АЕС має бути негайно повернута під контроль України", - заявила міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Вона підкреслила, що Україна і надалі співпрацюватиме з МАГАТЕ та міжнародними партнерами для забезпечення виконання ухвалених рішень.

Главред писав, що нещодавно МАГАТЕ заявило про загрозу для АЕС України. Останнім часом рівень небезпеки зріс навколо кількох українських атомних електростанцій. Це викликає занепокоєння в МАГАТЕ, оскільки будь-який інцидент може мати дуже серйозні наслідки.

Російські окупаційні війська нещодавно обстріляли лінії електропередач, що життєво важливі для Запорізької АЕС. Ці лінії забезпечують станцію необхідною електроенергією для підтримки рівня радіаційної безпеки.

За даними нового звіту Грінпіс, Росія також будує власні лінії електропередач на окупованій території південного сходу України. Мета цих дій - підключити захоплену Запорізьку АЕС до російської енергетичної системи.

Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Уряд Шмигаля заново створив міністерство екології 27 травня 2020 р. 19 червня 2020 р на посаду міністра екології парламентом був призначений Роман Абрамовський, пише Вікіпедія.






