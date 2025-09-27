Рус
Можливий сценарій Фукусіми: Запорізька АЕС на межі ядерної катастрофи

Анна Косик
27 вересня 2025, 13:37
Окупанти намагаються переконати представників агентства в безпечності живлення станції генераторами.
В МАГАТЕ тривожаться через ситуацію на ЗАЕС

Головне:

  • На ЗАЕС досі відключене зовнішнє живлення
  • В МАГАТЕ заявили, що ситуація тривожна
  • Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС висока

На окупованій військами країни-агресорки Росії Запорізькій АЕС понад три дні відключене зовнішнє живлення. Настільки довгого переривання живлення на станції ще не було, що викликає занепокоєння у МАГАТЕ.

Як пише The Guardian, аварійні генератори живлять системи охолодження та безпеки після того, як остання лінія електропередач до станції була відключена з російського боку 23 вересня о 16:56.

Як відреагували в МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація "глибоко тривожна" і навіть зустрівся з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак це не допомогло вирішити ситуацію.

"Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Кремль створює кризу, щоб зміцнити свій контроль над станцією, яка є найбільшою в Європі, і що Росія вживає ризикованих заходів, щоб увімкнути принаймні один реактор, незважаючи на воєнні умови", - йдеться у статті.

Спеціаліст Greenpeace зауважив, що Росія використовує атомну електростанцію як розмінну монету та наголосив, що окупація станції "вступила у нову критичну та потенційно катастрофічну фазу".

Скільки станція може працювати без живлення

Європейські регулятори після аварії на японському реакторі у Фукусімі у 2011 році проведи стрес-тести, які показали, що атомна електростанція має працювати без зовнішнього живлення 72 години.

ЗАЕС

Українські джерела зауважили, що перевищення цього терміну ще не випробуване. Водночас російські оператори переконують МАГАТЕ, що дизельного палива буде достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів.

Однак Гроссі наголосив на тому, що втрата зовнішнього живлення "збільшує ймовірність ядерної аварії".

Яка небезпека нависла над АЕС

Українські джерела б'ють на сполох, бо сім з 18 доступних генераторів живлять охолодження на місці, але якщо вони вийдуть з ладу, існуватиме ризик того, що ядерне паливо в шести реакторах неконтрольовано нагріватиметься протягом кількох тижнів, що призведе до розплавлення.

"Прискорена версія цього сценарію сталася на Фукусімі, оскільки реактори щойно запрацювали. Землетрус магнітудою 9,0 стався в Японії, і гарячі реактори на місці були автоматично зупинені у відповідь. Аварійні генератори продовжували закачувати охолоджувальну воду навколо реактора, але вони були виведені з ладу цунамі, що послідувало за кілька хвилин. Три ядерні активні зони на станції розплавилися протягом трьох днів, хоча паливо залишилося в безпеці. Ніхто не загинув, але понад 100 000 людей було евакуйовано", - пише видання.

Наразі вже є ознаки та супутникові знімки, що підтверджують те, що росіяни близькі до того, щоб закінчити лінію ЛЕП, яка буде йти від ЗАЕС через окуповані території.

Експерти вважають, що росіянам вистачить води в басейні-охолоджувачі на запуск одного реактора. Самі ж росіяни заявляють, що підготовка до інтеграції ЗАЕС в російську енергетичну мережу перебуває на заключній стадії.

Ситуація на Запорізькій АЕС - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Запорізькій атомній станції відключення живлення відбулося не вперше. Наприкінці травея була знеструмлена одна з двох зовнішніх ліній електропередачі внаслідок обстрілу країни-агресорки Росії.

Раніше спеціалісти підтверджували, що росіяни будують лінії електропередач на окупованому південному сході України. Вони хочуть підключати до своєї енергосистеми захоплену Запорізьку АЕС.

Нещодавно також окупаційні війська обстріляли одну з ліній електропередач на ЗАЕС. В результаті, удар окупантів спричинив блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

Про джерело: The Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

війна в Україні Запорізька АЕС новини України
