'Сценарій може бути найгірший': українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу

Відсутність зовнішнього електропостачання на окупованій Запорізькій АЕС створює критичні ризики для ядерної та радіаційної безпеки, попередив Коріков.

Українців попередили про ядерну та радіаційну загрозу / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

ЗАЕС вже 6 днів відрізана від української енергосистеми

Невідомо скільки на станції є палива для роботи резервних генераторів

Аварія може викликати радіаційні наслідки для України та Європи

Запорізька атомна електростанція вже шість діб відрізана від української енергосистеми, а її критично важливі системи працюють виключно завдяки резервним дизельним генераторам. Така ситуація створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки, адже запаси палива обмежені, а зволікання з відновленням зовнішнього електропостачання може призвести до катастрофічних наслідків не лише для України, а й для Європи. Про це йдеться у повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання України - Держатомрегулювання у Facebook.

"Відсутність зовнішнього електропостачання ЗАЕС з української енергосистеми несе великі загрози для ядерної та радіаційної безпек", - вказує голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков. відео дня

За його словами, окупована російськими військами Запорізька АЕС вже шість днів перебуває без зв’язку з українською енергосистемою, а живлення критично важливих для безпеки АЕС систем забезпечується резервними дизельними електростанціями.

Коріков підкреслив, що ігнорування окупантами вимог ядерної та радіаційної безпеки, обстріли та пошкодження ліній електропередач, а також перешкоди, які створюють для їх відновлення українські фахівці, можуть призвести до найгіршого сценарію. Наразі невідомо, які запаси дизельного палива залишаються на майданчику ЗАЕС і на скільки вистачить роботи генераторів для підтримки систем безпеки.

"Передусім, йдеться про роботу систем охолодження опроміненого ядерного палива, що перебуває в усіх шести реакторах та в басейнах витримки", - зазначив він.

Коріков підкреслив, що якщо окупанти найближчим часом не відновлять умови для підключення ЗАЕС до української енергосистеми, а запаси дизельного палива на майданчику вичерпаються, можливе виникнення аварійної ситуації з радіаційними наслідками не лише для України, а й для країн Європи.

У Держатомрегулюванні нагадали, що надійне зовнішнє електропостачання визначене Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі як один із семи ключових елементів ядерної безпеки та один із п’яти принципів запобігання аварії й забезпечення цілісності ЗАЕС. Проте Росія цинічно ігнорує ці вимоги, так само як і численні резолюції Ради Керуючих МАГАТЕ, Генеральної конференції МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН, що закликають до демілітаризації та деокупації ЗАЕС і повернення її під контроль України.

/ Інфографіка: Главред

Чи зможе РФ запустити ЗАЕС - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар оцінив перспективи відновлення роботи Запорізької АЕС російськими окупантами та роль МАГАТЕ в цьому процесі.

За його словами, Росія намагалася перезапустити станцію у 2023 та 2024 роках і має такі ж плани на 2025-й. Окупанти декларують намір відновити роботу всіх шести енергоблоків, але реально, як вважає експерт, може запрацювати лише два або навіть один.

"Але не вийшло це в Росії тоді, не вийде і зараз. Оскільки питання не лише в тому, що перед перезапуском потрібно виконати великий комплекс робіт. А впродовж останніх трьох років енергоблоки функціонували (навіть не працювали) в аномальному режимі. Тому питання ядерної безпеки тут має першочергове значення, і окупанти самі це наголошують", - сказав Гончар.

Гончар пояснив, що росіянам потрібна додаткова генерація, оскільки окуповані території півдня України та Криму створюють надмірне навантаження на енергодефіцитний південний регіон Росії. Потужностей Ростовської АЕС бракує для забезпечення як власних потреб, так і окупованих українських земель.

ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на тимчасово окупованій російськими військами Запорізькій АЕС уже понад три доби немає зовнішнього живлення. Подібного тривалого відключення на станції ще не фіксували, що викликало серйозне занепокоєння у МАГАТЕ. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі назвав ситуацію "глибоко тривожною" та навіть провів зустріч із кремлівським диктатором Володимиром Путіним, однак це не дало результатів.

Генеральна конференція МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою до Росії повернути Запорізьку АЕС під контроль України, повідомило Міністерство енергетики.

Причиною знеструмлення стали обстріли російськими військами ліній електропередач, які з’єднують станцію з енергосистемою України. Саме ця лінія забезпечує потреби, необхідні для підтримання належного рівня радіаційної безпеки.

Про джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії. Місією Держатомрегулювання є державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов’язань, що ґрунтується на принципах: незалежності, неупередженості, компетентності, відповідальності, об’єктивності та відкритості, забезпечення дотримання вимог ядерної захищеності та гарантій нерозповсюдження ядерної зброї, пише Вікіпедія.

