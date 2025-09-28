Рус
Читати російською
Росія готується вкрасти ЗАЕС: в МЗС попередили про серйозні ризики

Марія Николишин
28 вересня 2025, 08:59
Дії РФ можуть призвести до незворотного краху мирного ядерного порядку.
Росія готується вкрасти ЗАЕС: в МЗС попередили про серйозні ризики
Росія готується вкрасти ЗАЕС / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Ключові тези:

  • ЗАЕС кілька днів перебувала без електроенергії
  • Росія готується до спроби вкрасти станцію
  • Це може становити величезний ризик

Через дії країни-агресорки Росії тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція станом на 27 вересня вже чотири дні перебувала без електроенергії. Москва готується вкрасти станцію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії.

"Росія проклала 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби вкрасти станцію, підключити її до енергомережі та запустити знову. Найстрашніше те, що російські керівники, які працюють над цим планом, так прагнуть догодити своїм босам у Москві, що ігнорують будь-які питання ядерної безпеки. Ми вже бачили таку поведінку в 1986 році", – наголосив він.

Сибіга зауважив, що безвідповідальні дії Росії призвели до надто великої кількості ризиків. Зокрема, серед них удари поблизу ядерних обʼєктів – у тому числі нещодавній вибух безпілотника неподалік від Південно-Української АЕС. До списку міністр відніс і удар російського дрона по саркофагу енергоблоку Чорнобильської АЕС.

"Однак спроба Росії знову підключити ЗАЕС може бути найгіршою з усіх і становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри та виправдати свою крадіжку ЗАЕС. Такий сценарій веде до незворотного краху мирного ядерного порядку, створеного МАГАТЕ. Ми вимагаємо, щоб агентство зайняло принципову позицію. Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику", – підсумував очільник МЗС.

Росія готується вкрасти ЗАЕС: в МЗС попередили про серйозні ризики
Запорізька АЕС / Інфографіка: Главред

Загроза для АЕС України

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив, що команда МАГАТЕ працює на декількох атомних станціях України. Останніми тижнями навколо цих об'єктів підвищився рівень загрози.

За його словами, військові дії все ще загрожують Запорізькій АЕС.

"Те, що раніше здавалося немислимим, - обстріли поряд із великими атомними об'єктами - стало звичайним явищем під час цієї війни", - наголосив він.

АЕС - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 вересня російський безпілотник вибухнув неподалів Південноукраїнської атомної електростанції після збиття. Це сталось приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції.

19 вересня стало відомо, що генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) схвалила резолюцію, в якій вимагає від Росії повернути Запорізьку атомну електростанцію під український контроль.

Читайте також:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

