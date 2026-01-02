Рус
Вступ до НАТО Україні не світить: в Словаччині вийшли з зухвалою заявою

Анна Косик
2 січня 2026, 08:13
91
Словацький чиновник "накинувся" на європейських партнерів України з безпідставною критикою.
НАТО, Калиняк
У Словаччині не вірять в те, що Україна може стати членом НАТО / Колаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, facebook.com/rkalinak

Що сказав Калиняк:

  • "Коаліція рішучих" не має втручатися в питання оборони НАТО
  • Україна не вступить до НАТО
  • На шляху до Євросоюзу в України будуть виникати проблеми

Європейський Союз не повинен втручатися у спільну оборону у вигляді "коаліції рішучих". Цим має займатися Північноатлантичний альянс, як головний і єдиний командувач.

Про це, як пише Teraz, в інтерв'ю TASR заявив Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк. За йог словами, створення спільної європейської армії є важливим елементом федералізації.

відео дня

"Або ми в НАТО і тоді вона нам не потрібна, або ми в Європі", – наголосив він.

В України можуть бути проблеми на шляху до НАТО і ЄС

Словацький міністр не пройшов повз теми України і зухвало заявив, що країна, на його думку, ніколи не буде в НАТО, а зі вступом до Європейського Союзу "матиме проблеми".

Крім цього Калиняк розкритикував європейських партнерів України за те, що вони нібито "нічого не зробили".

"Вона ("коаліція рішучих" - Главред) надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні", – заявив міністр.

Україна, ймовірно, може змінити позицію щодо вступу до НАТО

Главред писав, що за даними Reuters, під час п'ятигодинних переговорів із представниками США в Берліні 14-15 грудня, президент України Володимир Зеленський висунув пропозицію відмовитися від прагнення Києва приєднатися до НАТО в обмін на західні гарантії безпеки на випадок повторного нападу Росії.

Відмова від курсу на вступ до НАТО означає суттєву зміну в позиції Києва. Раніше Україна наполягала на членстві в Альянсі як на основній гарантії безпеки від нових нападів Росії і закріпила цю мету у своїй Конституції.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бачить Україну в НАТО. Проте він пообіцяв надати українській державі дуже хороші гарантії безпеки.

Напередодні ЗМІ також попереджали, що Україну можуть позбавити шляху вступу до НАТО після ряду домовленостей країн-членів Альянсу та країни-агресора Росії.

Водночас західні союзники вважають малоймовірним вступ України в НАТО, а тому підтримують альтернативну стратегію. Партнери Києва розглядають можливість інвестувати мільярди у військову промисловість України, щоб країна могла ефективніше відповідати на агресію зі сторони Росії.

Про персону: Роберт Калиняк

Роберт Калиняк — словацький юрист і політик, заступник прем'єр-міністра Роберта Фіцо і міністр внутрішніх справ з 2006 по 2010 роки і з 2012 року. У жовтні 2023 року Роберт Калиняк став міністром оборони в четвертому уряді Роберта Фіцо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

13:19

Загинуло багато тварин, поранені леви: росіяни вдарили по екопарку під Харковом

13:14

"На знак протесту": спливла правда про справжню позицію Алли Пугачової

12:42

Тарас і Олена Тополі возз'єдналися в Новий рік - сімейне фото

