"Загроза абсолютно для всіх": українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС

Юрій Берендій
30 вересня 2025, 21:27оновлено 30 вересня, 22:14
Ситуація на Запорізькій АЕС стала критичною після відключення станції від живлення та виходу з ладу одного з дизель-генераторів, вказує Зеленський.
Українців попередили про критичну ситуацію на ЗАЕС / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Ситуація на ЗАЕС стає критичною

Станція вже 7 днів працює на резервних генераторах, які не розраховані на такий тривалий період роботи

Один із генераторів вийшов з ладу

Ситуація на Запорізькій АЕС стає критичною. Один із дизель-генераторів ЗАЕС вийшов з ладу після відключення станції від живлення. Про це повідомив президент України під час вечірнього відеозвернення, яке транслював Офіс президента.

"Вже сьомий день, і раніше, до речі, не було такого, аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична, через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори станції не розраховані на таке і ніколи не працювали в такому режимі так довго", - вказує глава держави.

Зеленський повідомив, що один із генераторів вийшов з ладу, а російські обстріли унеможливлюють ремонт електромереж і відновлення базової безпеки на станції.

"І це загроза для всіх, абсолютно", - наголосив він.

Він наголосив, що ще жоден терорист у світі не чинив із атомною станцією того, що зараз робить Росія, і закликав до реакції міжнародної спільноти. Президент провів нараду з військовими та енергетиками, після чого доручив Міністерству енергетики та МЗС України максимально привернути увагу світу до цієї проблеми.

/ Інфографіка: Главред

Які можливі наслідки відключення ЗАЕС від електропостачання - думка експерта

Як писав Главред, у разі повної втрати електропостачання на Запорізькій АЕС до розплавлення активної зони може залишатися близько 27 годин. У випадку аварії радіоактивна хмара може накрити не лише Україну, а й Кубань, Польщу та країни Балтії. Експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна в інтерв’ю Oboz.ua пояснила, що поки станція підключена до об’єднаної енергосистеми, вона має можливість споживати електроенергію для власних потреб — роботи систем безпеки та насосів. Однак при втраті зовнішнього живлення може статися серйозна аварія, подібна до тієї, що сталася на Фукусімі, коли відбулося розплавлення активної зони.

"Але після Фукусіми на ЗАЕС на випадок втрати зовнішнього енергопостачання встановили резервні дизель-генератори, які здатні знімати з реакторів тепло. Однак заковика в тому, що при кожному реакторі є ще й шість приреакторних басейнів витримки, в яких знаходиться відпрацьоване паливо, не рахуючи сухого сховища, де паливо – в контейнерах. Саме тому для того, щоб системи безпеки працювали, потрібно зовнішнє енергопостачання. Згідно з нормативами, дизель-генератори повинні мати запас палива на 10 днів. Скільки на ЗАЕС реально, я не знаю", - сказала Кошарна.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Запорізька атомна електростанція вже шість днів від’єднана від української енергосистеми, що становить серйозну загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Обмежені запаси палива та зволікання з відновленням зовнішнього електропостачання можуть мати катастрофічні наслідки для України й усієї Європи, повідомили у Держатомрегулюванні.

Через дії Росії ЗАЕС станом на 27 вересня залишалася без електрики четверту добу, і, за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Москва готується привласнити станцію.

Такої тривалої відсутності живлення на об’єкті ще не було, що викликає занепокоєння у МАГАТЕ. Як зазначає The Guardian, аварійні генератори підтримують роботу систем охолодження та безпеки після відключення останньої лінії електропередач 23 вересня о 16:56 з боку Росії.

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський АЭС Запорізька АЕС новини України
