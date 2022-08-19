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Радіація може накрити Кубань: експерт розповіла про наслідки теракту на ЗАЕС

19 серпня 2022, 14:37

До моменту розплавлення активної зони реакторів Запорізької АЕС пройде 27 годин. Якщо ж реактори працюватимуть, цей час скорочується до 3-6 годин.

ЗАЕС, аварія
Розплавлення реакторів ЗАЕС можливе через 3 години після відключення живлення / Фото УНІАН, pixabay.com

У разі повної втрати енергопостачання на Запорізькій атомній електростанції та зупинки реакторів до моменту розплавлення їхньої активної зони пройде 27 годин. Якщо ж реактори будуть працювати, цей час скорочується до 3-6 годин. У разі аварії радіоактивна хмара може накрити не лише Україну, а й Кубань, а також Польщу та країни Балтії.

Як розповіла експерт з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна в інтерв'ю виданню Obozrevatel, поки Запорізька АЕС працює в об'єднаній енергосистемі, вона може споживати електроенергію для власних потреб, для роботи систем безпеки, насосів і всього іншого. Якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, то може статися серйозна аварія, як було на Фукусімі, коли відбулося розплавлення активної зони.

"Але після Фукусіми на ЗАЕС на випадок втрати зовнішнього енергопостачання встановили резервні дизель-генератори, які здатні знімати з реакторів тепло. Однак заковика в тому, що при кожному реакторі є ще й шість приреакторних басейнів витримки, в яких знаходиться відпрацьоване паливо, не рахуючи сухого сховища, де паливо – в контейнерах. Саме тому для того, щоб системи безпеки працювали, потрібно зовнішнє енергопостачання. Згідно з нормативами, дизель-генератори повинні мати запас палива на 10 днів. Скільки на ЗАЕС реально, я не знаю", - сказала Кошарна.

За її словами, якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, дизель-генератори не працюють, то з моменту цієї події до розплавлення активної зони пройде всього лише 27 годин.

"Якщо ж енергоблоки працюють, нехай і не на повній потужності, 800 і 600 мегават, як зараз, то, якщо раптом таке трапляється, системи захисту автоматично спрацьовують, гасять ядерну реакцію всередині блоку, але час до розплавлення активної зони становить 3-6 годин", - додала експерт.

Кошарна зазначила, що залежно від погодних умов, забруднення від аварії на ЗАЕС може піти на Україну, Польщу, країни Балтії.

"У Росії розуміють, що може піти і на Кубань. Є розрахунки на 27 липня 2022 року. Основні опади цезію-137 падають саме на Кубань. Ці землі впродовж 300 років не будуть придатні для сільгоспробіт. Тому Росії потрібна безпечна АЕС, вона ж хоче переключити її на Крим і на об'єднану енергосистему на Кубань. Тому вона лякає і шантажує. А навідником є "Росатом", - резюмувала Кошарна.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС ще п'ять місяців тому. Вони відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти на станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

14 серпня в Енергоатомі повідомили, що на Запорізькій атомній електростанції довелося відключити один енергоблок через пошкодження внаслідок обстрілів. На станції є серйозна загроза витоку водню та радіації.

Експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна заявила, що якщо на Запорізькій АЕС буде перебита остання лінія електропередач, вона може перейти в режим блекаута, а це загрожує катастрофічними наслідками.

"Якщо втрачається зовнішнє енергопостачання, тоді включається резервний дизельний генератор. А якщо і вони не працюють, то починається важка аварія з розплавленням активної зони, що може привести до радіаційної аварії",- сказала Кошарна.

Кошарна також вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою. За її словами, Росія хоче переключити на Крим і Каховську ГЕС, і Запорізьку АЕС. Їм потрібно встигнути до опалювального сезону.

18 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російські окупанти планують провести в п'ятницю, 19 серпня, провокацію на Запорізькій АЕС. Вони оголосили на атомній електростанції несподіваний "вихідний", і в цей день там буде знаходитися лише оперативний персонал. Для всіх інших працівників вхід на станцію буде закрито.

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