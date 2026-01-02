Рус
Надін "у прольоті": Тарас Цимбалюк підловили на відпочинку з іншою дівчиною

Христина Трохимчук
2 січня 2026, 10:21
72
Разом із колишнім "Холостяком" засвітилася конкурентка Надін Головчук.
Тарас Цимбалюк Холостяк
Тарас Цимбалюк Холостяк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

  • Тараса Цимбалюка підловили в Карпатах із дівчиною
  • Як відреагувала Надін Головчук

Після закінчення виходу в ефір шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк не перестає інтригувати шанувальників реаліті. У соцмережах з'явилися кадри актора з Карпат, де його сфотографували з конкуренткою Надін Головчук.

Як виявилося, Цимбалюк насолоджувався відпочинком з іншою фіналісткою "Холостяка 14" - Анастасією Половинкіною. В останній серії реаліті він не дав Насті каблучку, віддавши перевагу Надін, однак, схоже, після закінчення шоу все змінилося. Тарас неодноразово взаємодіяв із Половинкіною в соцмережах, а тепер їх підловили в компанії друзів - акторів Романа Крохіна та Олени Світлицької.

відео дня
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна в Карпатах
Тарас Цимбалюк та Анастасія Половинкіна в Карпатах / фото: krokharoman

Як з'ясувалося, Анастасія приїхала в Карпати, щоб відсвяткувати Новий рік в оточенні друзів. Вони зняли будиночок, куди пізніше приїхав і Цимбалюк. Пару, яка не знайшла свого щасливого фіналу на проєкті, зняли разом під час посиденьок - Тарас і Анастасія сиділи поруч.

Фіналістка "Холостяка" Анастасія Половинкина
Фіналістка "Холостяка" Анастасія Половинкіна / фото: olena_svitlytska

Водночас переможниця "Холостяка" Надін Головчук також засвітилася в Карпатах, проте не була помічена в компанії актора. Як повідомила дівчина в Instagram, вона зустріла Новий рік в оточенні людей, які по-особливому бачать і відчувають життя. Не залишилася Надін байдужою і до появи Цимбалюка поруч із Половинкіною та пообіцяла приєднатися до них.

Надин Головчук обратилась к Тарасу Цимбалюку
Надін Головчук звернулася до Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Надін Головчук

"Передаю вітання з Гуцульщини моїм рідним. Лечу до вас", - написала Головчук, відзначивши Тараса і Настю.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

