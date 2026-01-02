Надін "у прольоті": Тарас Цимбалюк підловили на відпочинку з іншою дівчиною

Ви дізнаєтеся:
- Тараса Цимбалюка підловили в Карпатах із дівчиною
- Як відреагувала Надін Головчук
Після закінчення виходу в ефір шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк не перестає інтригувати шанувальників реаліті. У соцмережах з'явилися кадри актора з Карпат, де його сфотографували з конкуренткою Надін Головчук.
Як виявилося, Цимбалюк насолоджувався відпочинком з іншою фіналісткою "Холостяка 14" - Анастасією Половинкіною. В останній серії реаліті він не дав Насті каблучку, віддавши перевагу Надін, однак, схоже, після закінчення шоу все змінилося. Тарас неодноразово взаємодіяв із Половинкіною в соцмережах, а тепер їх підловили в компанії друзів - акторів Романа Крохіна та Олени Світлицької.
Як з'ясувалося, Анастасія приїхала в Карпати, щоб відсвяткувати Новий рік в оточенні друзів. Вони зняли будиночок, куди пізніше приїхав і Цимбалюк. Пару, яка не знайшла свого щасливого фіналу на проєкті, зняли разом під час посиденьок - Тарас і Анастасія сиділи поруч.
Водночас переможниця "Холостяка" Надін Головчук також засвітилася в Карпатах, проте не була помічена в компанії актора. Як повідомила дівчина в Instagram, вона зустріла Новий рік в оточенні людей, які по-особливому бачать і відчувають життя. Не залишилася Надін байдужою і до появи Цимбалюка поруч із Половинкіною та пообіцяла приєднатися до них.
"Передаю вітання з Гуцульщини моїм рідним. Лечу до вас", - написала Головчук, відзначивши Тараса і Настю.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що переможниця 14-го сезону "Мастер Шеф" Наталія Нікішина несподівано з'явилася на фотографіях у військовій формі. 25-річна Нікішина зізналася, що нерідко була в шоці від сміливості власних рішень - як зважених, так і імпульсивних.
Також Ані Лорак записала відео, де побажала своїм слухачам щасливих свят і відзначила символ року - червоного вогняного коня. Реакція настала швидко - Сергій Стерненко перейшов на російську мову і взаємно привітав співачку, подякувавши за нібито "допомогу" українській армії.
Вас може зацікавити:
- "Почали відкачувати": відомий український співак мало не помер у новорічну ніч
- Переможниця "Мастер Шеф" з'явилася у військовій формі - що вона повідомила
- "Я вирішила": Настя Каменських остаточно розриває зв'язок із минулим
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред