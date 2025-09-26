Дрон РФ вибухнув біля однієї з українських АЕС: МАГАТЕ зробило термінову заяву

На місці падіння безпілотника утворилася велика вирва.

Південноукраїнській АЕС могла загрожувати серйозна небезпека / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Що повідомили в МАГАТЕ:

Біля Південноукраїнської АЕС впав російський дрон

Команда МАГАТЕ прибула на місце падіння безпілотника

Станція, внаслідок інциденту, не постраждала

Російський безпілотник вибухнув неподалів Південноукраїнської атомної електростанції після збиття. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Інцидент стався близько 01:00 25 вересня приблизно за 800 метрів від периметра атомної станції. Про нього повідомила генеральному директору команда агентства, яка перебувала на об'єкті.

Як відреагували в МАГАТЕ на вибух дрона

Представники МАГАТЕ чули стрілянину та вибухи, після чого відвідали місце падіння одного з дронів. Там вони побачили вирву розміром чотири квадратні метри та глибиною близько одного метра.

"Знову безпілотники пролітають надто близько до атомних електростанцій, ставлячи під загрозу ядерну безпеку. На щастя, інцидент, що стався минулої ночі, не призвів до жодних пошкоджень самої Південноукраїнської атомної електростанції. Наступного разу нам може не так пощастити", - застеріг Гроссі.

Внаслідок вибуху були пошкоджені лише металеві конструкції, лінія електропередач та вибиті вікна в автівках поблизу. Травмованих не було.

Гроссі наголосив на тому, що Росія і Україна мають проявляти максимальну військову стриманість навколо ядерних об'єктів.

В МАГАТЕ попереджали про небезпеку для АЕС

Главред писав, що команда МАГАТЕ за декілька днів до інциденту попереджала, що останніми тижнями навколо Чорнобильської, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької атомних станцій підвищився рівень загрози. Там відзначали зростання військової активності.

Ситуація на українських АЕС - останні новини

Раніше повідомлялося, що усі українські атомні електростанції перебувають під посиленою охороною бійців Нацгвардії. Це й не дивно, адже потрібно бути готовими до всього, зокрема, й найгіршого сценарію.

Напередодні директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко попередив, що у випадку попадання в будь-яку атомну електростанцію, що призведе до виведення її з роботи, буде національна каскадна аварія (так званий блекаут) після якої щонайменше 3-4 дні в принципі займе подати електроенергію в Україні.

Нагадаємо, Главред писав, що найбільше побоювань щодо атомної безпеки на тлі російських атак пов'язано з тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС), але під ударами Росії опиняються також інші ядерні об'єкти України. Їхнє ураження може завдати великої шкоди.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Про джерело: МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

