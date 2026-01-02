Рус
План Трампа не спрацює: генерал назвав єдину умову закінчення війни

Марія Николишин
2 січня 2026, 07:03
Годжес підкреслив, що у США немає чим тиснути на українців.
Умова завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/GeneralStaff.ua

Головне із заяви генерала:

  • Дипломатичний пошук миру Трампом "приречений на провал"
  • Україна не зобов'язана погоджуватись з американськими вимогами
  • Шлях до перемоги України – знищення російської нафтогазової інфраструктури

Війна в Україні триватиме доти, доки російський диктатор Володимир Путін не зрозуміє, що йому не виграти. Про це заявив генерал, колишній головнокомандувач ЗС США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю Bild.

За його словами, пошук миру Трампа виключно у дипломатії "приречений на провал", бо американський президент не цікавився фактами і діє виключно у площині особистих симпатій та антипатій.

"Він ніколи не цікавився причинами конфлікту. Жодного разу він не поклав на Путіна відповідальність за початок війни. Натомість він чинив тиск виключно на українську сторону і повністю прийняв російський наратив про те, що російська перемога неминуча", - зауважив він.

Годжес вважає, що Україна не зобов'язана погоджуватись з американськими вимогами. На його думку, у США немає чим тиснути на українців.

"У Трампа зараз більше немає жодних важелів тиску на Україну, тому що він перестав постачати те, що США постачали раніше – принаймні вже не в таких обсягах, які мали б значення", - додав генерал.

Він також наголосив, що війна продовжиться доти, доки Путін не усвідомить, що він не може перемогти. Тому Європа має дуже ясно дати зрозуміти, що вона зробить усе необхідне, щоб допомогти Україні досягти успіху.

Окремо Годжес закликав Європу допомагати Києву у знищенні російської нафтогазової інфраструктури. Адже, за його словами, це й є шлях до перемоги України.

Плани РФ на війну у 2026 році

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що змусити країну-агресора Росію зупинити війну може лише її виснаження та втрата ініціативи на полі бою.

Він також підкреслив, що перспективи припинення бойових дій у 2026 році немає.

За його словами, Росія в 2026 році планує збільшити кількість мобілізованих, підвищити рівень рекрутингу та інших методів, які б дозволили використовувати велику кількість людського ресурсу.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук, професор Ігор Ліпсіц заявляв, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вже усвідомлює, що російська економіка не здатна витримати затяжну війну, і побоюється повторення сценарію розпаду СРСР. Саме тому він демонструє готовність до переговорів про завершення війни, але виключно на власних умовах.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив, що мир в Україні може бути досягнутий протягом декількох тижнів. Але, він додав, що Україні доведеться піти на компроміс щодо територіальних питань.

Водночас, президент Володимир Зеленський говорив, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією без подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів.

Читайте також:

Про джерело: Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

війна в Україні Бен Ходжес новини України війна Росії та України
