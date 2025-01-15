Кремль вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО на переговорах з Трампом - ЗМІ

Україна і Росія ведуть непублічні переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від нападів.

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РФ вимагатиме розриву зв'язків України з НАТО / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Путін хоче, щоб Україна ніколи не приєдналася до Альянсу

РФ хоче зберегти за собою майже 20% захоплених територій України

Питання територій не є головною проблемою конфлікту

Кремль під час переговорів із новообраним президентом США Дональдом Трампом вимагатиме якнайшвидшого розриву військових зв'язків України з НАТО і набуття нашою країною статусу нейтральної держави з обмеженою армією. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Зазначається, що дедалі більш упевнений у своїй перевазі на полі бою в Україні, російський президент Володимир Путін сповнений рішучості досягти своєї мети, щоб Україна ніколи не приєдналася до Альянсу і щоб її військова спроможність була обмежена.

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"Позиція Кремля полягає в тому, що хоча окремі члени НАТО можуть продовжувати відправляти зброю в Україну згідно з двосторонніми безпековими угодами, будь-яка така зброя не повинна використовуватися проти Росії або для повернення території", - зазначив один зі співрозмовників видання.

Автори вважають, що такі вимоги майже напевно не сподобаються українським лідерам. Крім того, позиція Путіна суперечить заявленому Трампом бажанню якнайшвидше "припинити конфлікт" і може бути спрямована на надання Москві свободи дій для перемовин, тоді як успіхи росіян на сході України є повільними і обходяться великою ціною:

"Україна і Росія ведуть непублічні переговори в Катарі про правила захисту ядерних об'єктів від нападів", - йдеться в повідомленні.

Водночас українські чиновники, знайомі з ходом переговорів, заявили, що єдині переговори між Києвом і Москвою поки що обмежуються обміном полоненими і поверненням депортованих дітей. При цьому росіяни прагнуть до збереження фактичного контролю над майже 20% захоплених територій України, включно з Кримом, "хоча Москва відкрита для деяких обмінів територіями".

Своєю чергою засновниця консалтингової компанії R.Politik і старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia Тетяна Станова зазначила, що позиція Москви щодо заявки України на вступ до НАТО та її роззброєння є "непохитною".

"Питання територій не є головною проблемою конфлікту. Це має набагато ширший контекст, який, мабуть, досі не повністю зрозумілий на Заході", - сказала експерт.

Заяви Трампа про членство України в НАТО

Як повідомляв Главред, нещодавно Дональд Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО. Новообраний президент США зазначив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Після цього в МЗС виступили з важливою ініціативою. На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів.

Політичний аналітик Олександр Палій нагадав, що ще на Бухарестському саміті 2008 року Україні було обіцяно майбутнє членство в НАТО. Цю обіцянку дав республіканець Джордж Буш-молодший.

"Як у цьому контексті Трамп діятиме далі? Жодним чином він не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО. Адже на самітах НАТО було ухвалено рішення, які підтримали держави-члени Альянсу. Трамп може розписатися тільки сам за себе, пообіцявши, що за його каденції цього не станеться", - вважає Палій.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

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