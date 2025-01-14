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Ягун сказав, як розуміти скандальну заяву Трампа про членство України в НАТО

Анна Ярославська
14 січня 2025, 12:20
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Найближчим часом Україна найімовірніше не стане членом Північноатлантичного альянсу.
НАТО, Дональд Трамп
Дональд Трамп може відтермінувати "вступ України до НАТО на чотири роки" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун прокоментував заяви Дональда Трампа щодо членства України в НАТО і заявив, що обраний президент США не може видати указ, що він не приймає нашу країну до НАТО, оскільки Альянс є колективним органом, який ухвалює колективні рішення. У силах Трампа лише відтермінувати "вступ України до НАТО на чотири роки".

"Це означає одне: США впродовж чотирьох років, поки Трамп ними керуватиме, не підтримуватиме вступ України до НАТО. А через чотири роки Трампа вже не буде вже при владі, також невідомо, що тоді буде з Фіцо та Орбаном", - сказав Ягун під час чату на Главреді.

При цьому, на його думку, наразі дійсно мало шансів для вступу України до НАТО в найближчі чотири роки, але вона і не вимагає негайного вступу.

"Хоча дехто справедливо зазначає: колись говорилося, що системи Patriot ніде, крім країн НАТО, не можуть бути, але виявилося, що можуть: ці системи є і на Тайвані, і в Австралії, і в Японії, і в Ізраїлі. Саме тому Україна не просить, а вимагає: якщо ви не хочете нас приймати до Альянсу, то дайте нам такі самі гарантії безпеки, які мають перелічені країни, і тоді ми, перебуваючи поза блоком НАТО, точно знатимемо, що в разі небезпеки за нас хтось заступиться", - додав Ягун.

Він нагадав, що коли Польща вела війну з фашистською Німеччиною, Британія стала першою, хто виступив на її захист. А все тому що Британія раніше підписала відповідний договір, тому король заявив: "Ми в стані війни з Німеччиною".

"Якщо ми з Британією підпишемо 100-річний договір, який зараз готується, нам буде достатньо, що британське керівництво заявить, що Велика Британія відтепер у стані війни з Росією та захищає Україну, згідно з договором. Якщо ми матимемо такі гарантії, нам більшого та не буде потрібно", - резюмував Ягун.

Дивіться відео розмови з генерал-майором запасу СБУ Віктором Ягуном:

Заяви Трампа про членство України в НАТО

Як повідомляв Главред, нещодавно Дональд Трамп зробив заяву про вступ України до НАТО. Новообраний президент США зазначив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

Після цього в МЗС виступили з важливою ініціативою. На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, найкращий варіант обміну думками - пряме спілкування українського та американського президентів.

Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа про занепокоєння Росії через можливе членство України в НАТО, закликав утриматися від поспішних висновків щодо політики Сполучених Штатів.

Політичний аналітик Олександр Палій нагадав, що ще на Бухарестському саміті 2008 року Україні було обіцяно майбутнє членство в НАТО. Цю обіцянку дав республіканець Джордж Буш-молодший.

"Як у цьому контексті Трамп діятиме далі? Жодним чином він не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО. Адже на самітах НАТО було ухвалено рішення, які підтримали держави-члени Альянсу. Трамп може розписатися лише сам за себе, пообіцявши, що за його каденції цього не станеться", - вважає Палій.

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Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

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