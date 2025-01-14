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"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

Анна Ярославська
14 січня 2025, 08:24
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Дональд Трамп пояснив свою стратегію завершення війни.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Дональд Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна
  • У чому суть стратегії Трампа щодо завершення війни

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.

Як пише Reuters, Трамп не назвав терміни зустрічі з Путіним, яка стане першою між лідерами двох країн з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

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Також Трамп прокоментував свою стратегію завершення війни.

"Ну, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він у захваті від того, як усе відбулося, тому що для нього це теж пройшло не дуже добре", - сказав обраний президент.

"І я знаю, що він [Путін] хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробила це раніше, але... потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей потрібно бути там", - додав Трамп.

Як відомо інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.

Зазначимо, майбутній радник із національної безпеки США, конгресмен Майк Волтц заявив у неділю, що очікує на зустріч Трампа і Путіна "найближчими днями і тижнями".

Трамп инфографика
​Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Зустріч Трампа і Путіна - останні новини

У січні 2025 року обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретної дати проведення переговорів він не уточнив.

Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, якщо буде така вимога. Про це пише видання Le Temps. Важливо, що розглядається організація такої зустрічі у форматі тристороннього діалогу, в якому участь візьме й Україна.

У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною. Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, для цього поки що немає жодних передумов.

"Але Путін готовий до контактів, зокрема і з США", - додав Пєсков.

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