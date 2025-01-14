"Дуже швидко": Трамп сказав, коли зустрінеться з Путіним

Ви дізнаєтеся:
- Коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна
- У чому суть стратегії Трампа щодо завершення війни
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним "дуже швидко" після вступу на посаду глави Білого дому.
Як пише Reuters, Трамп не назвав терміни зустрічі з Путіним, яка стане першою між лідерами двох країн з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Також Трамп прокоментував свою стратегію завершення війни.
"Ну, є лише одна стратегія, і вона залежить від Путіна, і я не можу уявити, що він у захваті від того, як усе відбулося, тому що для нього це теж пройшло не дуже добре", - сказав обраний президент.
"І я знаю, що він [Путін] хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробила це раніше, але... потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей потрібно бути там", - додав Трамп.
Як відомо інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.
Зазначимо, майбутній радник із національної безпеки США, конгресмен Майк Волтц заявив у неділю, що очікує на зустріч Трампа і Путіна "найближчими днями і тижнями".
Зустріч Трампа і Путіна - останні новини
У січні 2025 року обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Конкретної дати проведення переговорів він не уточнив.
Швейцарія готова прийняти саміт між новообраним президентом США Дональдом Трампом і кремлівським диктатором Володимиром Путіним, якщо буде така вимога. Про це пише видання Le Temps. Важливо, що розглядається організація такої зустрічі у форматі тристороннього діалогу, в якому участь візьме й Україна.
У Кремлі прокоментували питання щодо ймовірності проведення мирних переговорів з Україною. Як заявив прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, для цього поки що немає жодних передумов.
"Але Путін готовий до контактів, зокрема і з США", - додав Пєсков.
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