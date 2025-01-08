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"Рішення вже ухвалене": експерт пояснив слова Трампа про вступ України до НАТО

Юрій Берендій
8 січня 2025, 20:30
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Дональд Трамп не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО, адже країни-члени Альянсу підтримали інтеграцію України, зазначив Палій.
'Рішення вже ухвалене': експерт пояснив слова Трампа про вступ України до НАТО
Експерт пояснив слова Трампа про Україну в НАТО / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Коротко:

  • Росія почала війну проти України через те, що вона не була членом НАТО
  • Трамп не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО
  • Турбулентність у світі після обрання Трампа збільшиться

У резиденції Мар-а-Лаго Дональд Трамп провів свою першу пресконференцію після офіційного підтвердження його перемоги на президентських виборах. Зокрема, у своїх заявах щодо членства України в НАТО Трамп озвучив тези, які не відповідають дійсності. Про це в ексклюзивному коментарі Главреду розповів політичний аналітик Олександр Палій.

За його словами, при адміністрації Джо Байдена політика США щодо цього питання не зазнала змін.

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Аналітик нагадав, що ще на Бухарестському саміті 2008 року Україні було обіцяно майбутнє членство в НАТО. Цю обіцянку дав республіканець Джордж Буш-молодший, а за президентства Байдена Україна так і не була прийнята до Альянсу.

За словами Палія, саме через те, що Україна не є членом НАТО, Росія розпочала агресію.

"Як у цьому контексті Трамп діятиме далі? Жодним чином він не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО. Адже на самітах НАТО було ухвалено рішення, які підтримали держави-члени Альянсу. Трамп може розписатися тільки сам за себе, пообіцявши, що за його каденції цього не станеться", - зазначив Палій.

Аналітик нагадує, що раніше було ухвалено рішення, згідно з яким Америка ніколи не визнає Крим російським. Це рішення, відоме як "Декларація Помпео", було прийняте ще за президентства Дональда Трампа.

"Хіба Трамп виступить проти самого себе?", - задається питанням він.

Експерт підкреслює, що не всі заяви Трампа втіляться в реальність. Імовірно, будуть переговори з Данією та Гренландією, які Трамп намагатиметься представити як власний дипломатичний успіх.

Що стосується України, дії Трампа залишаються важко передбачуваними через велику кількість невідомих факторів. До того ж, багато в цьому процесі залежить не лише від Трампа, а й від позицій Європи та самої України.

"Однозначно можна сказати одне: з приходом Трампа у світі збільшиться турбулентність. Тому перекроїти світ по-новому у Трампа не вийде. Світ можна ділити тільки тоді, коли ті, кого ділять, не чинять опору. А зараз такого не буде", - резюмував аналітик.

вступление в НАТО инфографика
Які країни є членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський, реагуючи на заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо занепокоєння Росії можливим вступом України до НАТО, закликав утриматися від поспішних оцінок майбутньої політики Сполучених Штатів.

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба застеріг, що відмова України від членства в НАТО може в перспективі спровокувати нову війну з Росією через реваншистські настрої.

Держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслив, що Україна має стати частиною НАТО, адже Стаття 5 Північноатлантичного договору є найнадійнішою гарантією її безпеки.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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