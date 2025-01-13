Трамп клюнув на дезу спецслужб РФ: спливли деталі 'купівлі' Гренландії – Bild

Ще 2019 року Трамп уперше заявив про те, що США можуть "купити" у Данії Гренландію.

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Дональд Трамп заявив про бажання купити Гренландію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

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Трамп міг повірити у фальшивий лист ексглави МЗС Гренландії

Спецслужби РФ підробили лист для розколу НАТО

Дивна ініціатива Дональда Трампа щодо "купівлі" Гренландії може бути результатом провокації російських спецслужб.

Ще 2019 року Трамп уперше заявив про те, що США можуть купити в Данії Гренландію, повідомляє Bild.

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Як стверджує данська розвідка (PET), його заява могла бути результатом російської провокації. У PET вважають, що російські агенти сфабрикували лист від імені тодішньої міністерки закордонних справ Гренландії Ане Лоне Баггер сенаторові США Тому Коттону.

"У цьому листі міністр висловлювала подяку за "фінансову допомогу" і обіцяла якомога швидше провести референдум про незалежність Гренландії від Данії. Насправді Ане Лоне Баггер не писала цього листа, проте прихильник Трампа Коттон, отримавши його, закликав купити Гренландію. За однією з версій, саме після висловлювань Коттона Трамп всерйоз задумався про цю ідею", - ідеться в матеріалі.

Як стверджують у PET, російські спецслужби підробили лист американському сенаторові, щоб розколоти країни НАТО і посилити вплив Росії та Китаю в Арктиці.

"Тоді, у 2019 році, уряд у Копенгагені відреагував глузуванням у відповідь на слова Трампа, а той у гніві скасував свій державний візит до Данії. Зараз, напередодні інавгурації, Трамп знову озвучив ідею про купівлю Гренландії і навіть натякнув на можливість застосування сили", - нагадують журналісти.

/ Инфографика: Главред

Однак на сьогодні Копенгаген вирішив проявити обережність, тому прем'єр-міністр Метте Фредеріксен запропонувала обговорити посилення співробітництва в Гренландії, а данське міністерство оборони заявило про плани наростити військову присутність на острові, додали автори матеріалу.

Пропозиція Трампа про купівлю Гренландії - останні новини за темою

Раніше Данія надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Трамп заявляв, що контроль над Гренландією необхідний для національної безпеки США у відносинах з Росією і Китаєм.

Як повідомляв Главред, Трамп розглядає можливість приєднання Гренландії для розширення впливу країни і створення історичної спадщини. За словами анонімного джерела Reuters, Трамп не планує використовувати військову силу, а замість цього має намір застосувати дипломатичний або економічний тиск.

Нагадаємо, прес-секретар Трампа Анна Келлі заявила, що риторика Дональда Трампа щодо Канади, Гренландії та Панами є частиною ширшої стратегії, спрямованої на посилення позицій США на міжнародній арені.

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Гренландія - що про неї відомо Гренландія стала данською колонією 1814 року, а 1953-го була визнана частиною Королівства Данія. Через 20 років вона навіть вступила в Європейське економічне співтовариство (прообраз нинішнього Євросоюзу), але пізніше покинула його. Після референдуму 1979 року Данія передала острову право самоврядування, а 2009-го - ще більше влади. Зараз Гренландія - це автономна територія та, по суті, окрема країна. Поряд із Данією та Фарерськими островами є однією з трьох країн, які входять до складу королівства. За Копенгагеном залишаються сфера міжнародних відносин, оборона і контроль за валютною політикою. Усі внутрішні політичні та економічні питання Гренландія вирішує самостійно. Площа Гренландії перевищує 2 млн квадратних кілометрів, і це найбільший острів на Землі, який омивають води Атлантичного та Північно-Льодовитого океану. Розташований на північному сході Північної Америки та з точки зору географії належить до неї. Але політично досі вважається Європою. США зробили щонайменше дві серйозні спроби отримати контроль над Гренландією. Перша спроба була в другій половині XIX століття. Тоді держсекретар США Вільям Сьюард (прихильник територіальної експансії) також робив ставку на спроби вирвати Канаду з рук Британської імперії, а його політика призвела до купівлі Аляски у Російської імперії. Але вона також включала намір придбати Гренландію та Ісландію. Колишній міністр фінансів Роберт Дж. Вокер 1867 року дізнався, що Данію можуть схилити продати обидва острови, коли вів перемовини щодо купівлі данських колоній у Карибському морі у Вест-Індії. Сьюард доручив підготувати звіт про ресурси Гренландії та Ісландії, але його надії зруйнувалися, коли в Сенаті провалилося голосування за угоду щодо данської Вест-Індії. Через 50 років ці колонії все ж будуть викуплені і стануть Віргінськими островами США. Другу спробу було зроблено після Другої світової війни, коли нацистська Німеччина окупувала Данію під час шестигодинної операції в березні 1940 року. Рік потому данський посол у США, який не підпорядковувався окупаційному уряду, підписав угоду про розміщення американських баз на Гренландії. За час військової окупації США побудували на острові кілька об'єктів. А після війни ідею купівлі обговорювали настільки серйозно, що, згідно з опитуванням Gallup, 1946 року 33% американців підтримали варіант із придбанням за 1 млрд доларів. У підсумку Данія відхилила заявку і запропонувала Гренландії статус повноправного члена королівства, а не колонії.

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