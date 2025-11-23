Рус
Кремль готує населення РФ до відмови від "мирного плану" США - ISW

Віталій Кірсанов
23 листопада 2025, 13:15
Російські чиновники вважають, що будь-який план має повністю відповідати вимогам РФ.
Кремль готує населення РФ до відмови від "мирного плану" США
Кремль готує населення РФ до відмови від "мирного плану" США / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНІАН

Коротко:

  • Росія не відмовиться від будь-яких територій в Україні
  • У ISW підкреслюють, що перемога РФ не є неминучою

Російські чиновники та державні ЗМІ продовжують створювати інформаційні умови для відхилення запропонованого США "мирного плану". Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, це свідчить про те, що Кремль готує населення РФ до того, щоб не приймати іншого варіанту, крім повної перемоги над Україною.

Так, перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії Олексій Чепа заявив, що будь-який план має повністю відповідати вимогам Росії.

Він також знову повторив, що мета Росії полягає в тому, щоб будь-яке мирне врегулювання було спрямоване на усунення передбачуваних "корінних причин" її війни в Україні. Він також вказав, що мирний план, хоч і пропонує більше поступок Росії, ніж попередні пропозиції, але все ще недостатній для задоволення максималістських вимог Росії.

Російські державні телеканали і воєнкори висвітлювали схожі наративи, зокрема про те, що Росія братиме участь тільки в мирному плані, який усуває корінні причини війни, - маючи на увазі, що Росія не зацікавлена в будь-яких мирних переговорах, поки не досягне своїх цілей на полі бою.

Також член Комітету Державної Думи з оборони Андрій Колесник заявив, що Росія не відмовиться від будь-яких територій в Україні, які вона незаконно анексувала, навіть від районів, які Росія не повністю окупує, таких як Запорізька область.

"Заява Колесника вказує на те, що Кремль не зацікавлений у будь-яких територіальних компромісах", - йдеться в повідомленні.

Колесник також повторив неправдивий наратив про те, що перемога Росії в Україні неминуча, і Україна повинна негайно підкоритися всім вимогам Росії. Таку ж позицію висловив і глава Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) і депутат Держдуми Леонід Слуцький, який заявив, що мирний план є "гарною основою" для врегулювання, але що російські успіхи на сході України є "настільки ж переконливими аргументами", - маючи на увазі, що Росія, як і раніше, прихильна продовженню своєї війни в Україні.

Водночас у ISW підкреслюють, що перемога Росії не є неминучою.

"Україна і Захід можуть використати кілька ключових слабкостей Росії, щоб змусити Кремль піти на переговори і піти на реальні поступки", - йдеться в повідомленні.

Чи виконають росіяни умови плану закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, коментуючи можливі умови майбутньої мирної угоди, зазначив, що Росія навряд чи погодиться залишити Крим, Донбас або контрольовані нею частини Запорізької та Херсонської областей.

За його оцінкою, повернення Бердянська чи Маріуполя теж виглядає нереалістичним. Найімовірнішим сценарієм він вважає фіксацію лінії розмежування в Запорізькій області з незначними відступами окупаційних військ на окремих напрямках, можливо, на Харківщині чи Дніпропетровщині.

Також, за його словами, ситуація може призвести до створення демілітаризованої зони, незважаючи на те, що президент неодноразово висловлював небажання розглядати такий варіант. "Але це аж ніяк не компроміс, це грабіж серед білого дня. Жодного компромісу немає, тому що йдеться про виняткові інтереси України", - наголосив він.

План США щодо завершення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявив, що американський "мирний план", підготовлений за участю Росії, вже майже завершено.

За даними The Guardian, Вашингтон попередив Київ, що умови мирної угоди з Росією можуть стати гіршими, якщо Україна не ухвалить нинішній варіант документа, що складається з 28 пунктів.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Україна має погодитися на запропонований Америкою "мирний план" до четверга, 27 листопада.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні мирне врегулювання Інститут вивчення війни Мирний план Трампа
